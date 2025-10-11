शादी का झांसा देकर ठेकेदार ने किया दुष्कर्म गर्भवती हुई किशोरी ने पुत्री को दिया जन्म, आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी फोटो सोर्स पुलिस मीडिया सेल
गोंडा जिले के वजीरगंज थानाक्षेत्र के एक गांव में पेड़ खरीदने आए लकड़ी के ठेकेदार ने शादी का झांसा देकर 17 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। जिससे वह
गर्भवती हो गई। 2अक्टूबर को उसने एक पुत्री को जन्म दिया। परिवार के लोगों ने जब शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने इनकार कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पास्को एक्ट सहित दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
गोंडा जिले के नवाबगंज थाना के गांव भोपतपुर के रहने वाले अवध किशोर उर्फ लल्लन मिश्र लकड़ी ठेकेदारी का काम करते हैं। पीड़िता के अनुसार वह उसके घर पेड़ खरीदने आए थे। इसी दौरान किशोरी को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जिससे वह गर्भवती हो गई। अभी हाल में 2 अक्टूबर को उसने एक बच्ची को जन्म दिया। परिवार के लोगों ने जब शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने सीधे तौर पर इंकार कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर वजीरगंज पुलिस में पास्को एक्ट सहित दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक राधेश्याम राय ने बताया कि 10 अक्टूबर को थाना वजीरगंज में एक पीड़िता द्वारा तहरीर दी गई। कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने बहला- फुसलाकर उसके साथ नाजायज संबंध बनाया। जिससे वह गर्भवती हो गई। उसने एक पुत्री को जन्म दिया है। उसकी तहरीर पर केस दर्ज कर नामजद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
गोंडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग