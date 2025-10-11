शादी का झांसा देकर ठेकेदार ने किया दुष्कर्म गर्भवती हुई किशोरी ने पुत्री को दिया जन्म, आरोपी गिरफ्तार

गोंडा जिले के नवाबगंज थाना के गांव भोपतपुर के रहने वाले अवध किशोर उर्फ लल्लन मिश्र लकड़ी ठेकेदारी का काम करते हैं। पीड़िता के अनुसार वह उसके घर पेड़ खरीदने आए थे। इसी दौरान किशोरी को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जिससे वह गर्भवती हो गई। अभी हाल में 2 अक्टूबर को उसने एक बच्ची को जन्म दिया। परिवार के लोगों ने जब शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने सीधे तौर पर इंकार कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर वजीरगंज पुलिस में पास्को एक्ट सहित दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।