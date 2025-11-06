बेटी बोली- पापा को घर से ले जाकर आरपीएफ वालों ने मार डाला… मुंह से खून निकल रहा था, पढ़े पूरा घटनाक्रम

गोंडा जिले के मोतीगंज थाना के गांव किनकी के रहने वाले 33 वर्षीय संजय कुमार सोनकर की मंगलवार देर रात आरपीएफ अभिरक्षा में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात करीब 11 बजे आरपीएफ जवान उसे लेकर गोंडा मेडिकल कॉलेज पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि पुलिस ने संजय को बुरी तरह पीटा और बिजली का करंट तक दिया। बहन अनीता देवी का कहना है कि उनके भाई को एक महीने पुरानी चोरी के झूठे मामले में फंसाकर जान से मार दिया गया। बताया जाता है कि 28 अक्टूबर को बरुवाचक रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी से सरसों तेल का टिन चोरी हुआ था। इस मामले में मंगलवार शाम संजय को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों का दावा है कि आरोपी की निशानदेही पर गन्ने के खेत से 15 लीटर तेल का टिन बरामद किया गया। लिखापढ़ी के दौरान युवक ने पेट दर्द की शिकायत की। जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां उसने दम तोड़ दिया। हालांकि, स्थानीय लोगों और परिजनों को यह बरामदगी कहानी हजम नहीं कर पा रहे हैं। उनका सवाल है कि अगर चोरी एक महीने पहले हुई थी। तो क्या कोई व्यक्ति इतने दिनों तक गन्ने के खेत में तेल का डिब्बा छिपाकर रखेगा। यह बात पूरे घटनाक्रम पर सवाल खड़े कर रही है।