रफ्तार बनकर आई मौत, एक युवक की मौत साथी गंभीर बुझ गया घर का चिराग

हादसे में फरमान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि नौशाद गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी और घायल को स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करनैलगंज पहुंचाया गया। जहां उसका उपचार जारी है।

घटना की जानकारी मिलते ही कटरा बाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि फरमान की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।