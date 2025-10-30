Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

रफ्तार बनकर आई मौत, एक युवक की मौत साथी गंभीर बुझ गया घर का चिराग

गोण्डा के कटरा शहबाजपुर में देर रात तेज रफ्तार वाहन ने दो युवकों को रौंद दिया। हादसे में 16 वर्षीय फरमान की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि नौशाद गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। गांव में मातम पसरा है।

1 minute read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 30, 2025

Gonda

दुर्घटना के बाद लोगों की मौके पर जुटी भीड़ फोटो सोर्स पत्रिका

गोण्डा जिले के थाना कटरा बाजार क्षेत्र के कटरा शहबाजपुर में सोमवार की देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। दवा लेकर घर लौट रहे दो युवकों की मोटरसाइकिल को अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।

जानकारी के मुताबिक फरमान (16) पुत्र लल्लू निवासी हाता दुबहा बाजार और नौशाद (18) पुत्र छांगुर निवासी बैरागीपुरवा पिपरी रावत सोमवार देर रात जरवल से दवा लेकर अपनी हीरो HF डिलक्स मोटरसाइकिल (UP43BF8294) से घर लौट रहे थे। रात करीब 10 बजे जैसे ही वे कटरा शहबाजपुर के पास पहुंचे थे। तभी किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे।

फरमान की मौत नौशाद गंभीर

हादसे में फरमान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि नौशाद गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी और घायल को स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करनैलगंज पहुंचाया गया। जहां उसका उपचार जारी है।
घटना की जानकारी मिलते ही कटरा बाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि फरमान की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

पुलिस बोली- अज्ञात वाहन की तलाश के लिए सीसीटीवी निगरानी की जा रही

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना में शामिल अज्ञात वाहन की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कराई जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि देर रात गुजरने वाले भारी वाहनों पर नियंत्रण लगाया जाए। ताकि इस तरह की दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2025 07:15 am

Published on:

30 Oct 2025 07:14 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / रफ्तार बनकर आई मौत, एक युवक की मौत साथी गंभीर बुझ गया घर का चिराग

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

