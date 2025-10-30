रफ्तार बनकर आई मौत, एक युवक की मौत साथी गंभीर बुझ गया घर का चिराग

दुर्घटना के बाद लोगों की मौके पर जुटी भीड़ फोटो सोर्स पत्रिका
गोण्डा जिले के थाना कटरा बाजार क्षेत्र के कटरा शहबाजपुर में सोमवार की देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। दवा लेकर घर लौट रहे दो युवकों की मोटरसाइकिल को अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।
जानकारी के मुताबिक फरमान (16) पुत्र लल्लू निवासी हाता दुबहा बाजार और नौशाद (18) पुत्र छांगुर निवासी बैरागीपुरवा पिपरी रावत सोमवार देर रात जरवल से दवा लेकर अपनी हीरो HF डिलक्स मोटरसाइकिल (UP43BF8294) से घर लौट रहे थे। रात करीब 10 बजे जैसे ही वे कटरा शहबाजपुर के पास पहुंचे थे। तभी किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे।
हादसे में फरमान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि नौशाद गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी और घायल को स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करनैलगंज पहुंचाया गया। जहां उसका उपचार जारी है।
घटना की जानकारी मिलते ही कटरा बाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि फरमान की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना में शामिल अज्ञात वाहन की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कराई जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि देर रात गुजरने वाले भारी वाहनों पर नियंत्रण लगाया जाए। ताकि इस तरह की दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।
