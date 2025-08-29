डीएम की बड़ी कार्रवाई, 6 CHC अधीक्षकों को नोटिस चार का रोंका वेतन, ये आशाएं होंगी बर्खास्त

गोंडा जिले में डीएम प्रियंका निरंजन ने जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की। जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए व्यक्तिगत प्रयास किए जाएं।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में नियमित टीकाकरण, वैक्सीनेशन, जननी सुरक्षा व मातृ वंदना योजना के तहत भुगतान की स्थिति, आशा इन्सेन्टिव, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी, ओपीडी व आईपीडी की स्थिति, प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सीएचसी पर बेडों की ऑक्यूपेंसी की स्थिति सहित अन्य योजनाओं की डीएम ने समीक्षा की। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जुलाई, 2025 का भ्रमण की समीक्षा की गई। एनआरसी में भर्ती बच्चों, आरसीएच पोर्टल फीडिंग के स्टेटस, एनपीसीडीसीएस, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समय से कार्य कराना सुनिश्चित करें।
जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा के दौरान डीएम ने जिले के सभी सीएससी अधीक्षकों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की योजनावार समीक्षा की। डीएम ने सभी सीएससी अधीक्षक को निर्देश दिए हैं। कि सभी योजनाओं के कार्य समय से पूर्ण कराया जाय। तथा समय-समय पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से योजनावार समीक्षा भी की जाय। ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन समय से किया जा सके।
डीएम ने कहा कि शासन की मंशानुसार जनसामान्य को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए सभी अधीक्षक अपने अपने सीएचसी एवं पीएचसी पर ही निवास करें। तथा संस्थागत प्रसव एवं विभिन्न प्रकार के टीकों को समय से लगवाना सुनिश्चित करें। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई।
आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मरीजों को भर्ती करायें। साथ ही इस पर विशेष ध्यान दिया जाय। ई-कवच को पोर्टल को अपडेट करें। प्रसव केंद्र पर प्रसव की संख्या बढ़ाएं। जिले के सभी सब सेंटरों पर एएनएम की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। ताकि सेंटर पर आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जा सके।
पेन्टा वैक्सीन की समीक्षा के दौरान खराब प्रगति मिलने पर सीएचसी अधीक्षक हलधरमऊ, करनैलगंज, इटियाथोक, काजीदेवर, बेलसर तथा तरबगंज को शोकाल नोटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही कई योजनाओं की खराब प्रगति मिलने पर सीएचसी अधीक्षक पण्डरीकृपाल डॉक्टर आलोक सिंह का वेतन रोकने के निर्देश दिये हैं।
6 महीने से लगातार शून्य कार्य करने वाली आशाएं होंगी बर्खास्त
सीआईएफ केस आईडेंटिफाइड न करने पर सीएचसी अधीक्षक इटियाथोक डॉक्टर सुनील पासवान, मनकापुर डॉक्टर एस एन सिंह, रुपईडीह डॉक्टर अजय यादव तथा पण्डरीकृपाल डॉक्टर आलोक सिंह का वेतन रोकने के निर्देश दिये हैं।