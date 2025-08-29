Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोंडा

डीएम की बड़ी कार्रवाई, 6 CHC अधीक्षकों को नोटिस चार का रोंका वेतन, ये आशाएं होंगी बर्खास्त

स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं में लापरवाही पाए जाने पर डीएम ने कड़ा एक्शन लिया है। 6 सीएचसी अधीक्षकों को नोटिस जारी की गई है। वही 4 का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। 6 माह में शून्य कार्य करने वाली आशा कार्यकत्रियों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए है।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Aug 29, 2025

Gonda
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करती डीएम फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले में डीएम प्रियंका निरंजन ने जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की। जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए व्यक्तिगत प्रयास किए जाएं।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में नियमित टीकाकरण, वैक्सीनेशन, जननी सुरक्षा व मातृ वंदना योजना के तहत भुगतान की स्थिति, आशा इन्सेन्टिव, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी, ओपीडी व आईपीडी की स्थिति, प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सीएचसी पर बेडों की ऑक्यूपेंसी की स्थिति सहित अन्य योजनाओं की डीएम ने समीक्षा की। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जुलाई, 2025 का भ्रमण की समीक्षा की गई। एनआरसी में भर्ती बच्चों, आरसीएच पोर्टल फीडिंग के स्टेटस, एनपीसीडीसीएस, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समय से कार्य कराना सुनिश्चित करें।

ये भी पढ़ें

आयुक्त का कड़ा एक्शन, बलरामपुर में 53 सहकारी समितियां की 19 बिंदु पर होगी जांच, 3 दिन के भीतर मांगी रिपोर्ट
बलरामपुर
Gonda

स्वास्थ्य विभाग की सभी योजनाओं को समय से पूर्ण करें

जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा के दौरान डीएम ने जिले के सभी सीएससी अधीक्षकों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की योजनावार समीक्षा की। डीएम ने सभी सीएससी अधीक्षक को निर्देश दिए हैं। कि सभी योजनाओं के कार्य समय से पूर्ण कराया जाय। तथा समय-समय पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से योजनावार समीक्षा भी की जाय। ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन समय से किया जा सके।

अधीक्षक सीएचसी एवं पीएचसी पर करे निवास

डीएम ने कहा कि शासन की मंशानुसार जनसामान्य को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए सभी अधीक्षक अपने अपने सीएचसी एवं पीएचसी पर ही निवास करें। तथा संस्थागत प्रसव एवं विभिन्न प्रकार के टीकों को समय से लगवाना सुनिश्चित करें। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई।

आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मरीजो को भर्ती करायें उन पर विशेष ध्यान दें

आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मरीजों को भर्ती करायें। साथ ही इस पर विशेष ध्यान दिया जाय। ई-कवच को पोर्टल को अपडेट करें। प्रसव केंद्र पर प्रसव की संख्या बढ़ाएं। जिले के सभी सब सेंटरों पर एएनएम की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। ताकि सेंटर पर आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जा सके।

इनको जारी हुई नोटिस

पेन्टा वैक्सीन की समीक्षा के दौरान खराब प्रगति मिलने पर सीएचसी अधीक्षक हलधरमऊ, करनैलगंज, इटियाथोक, काजीदेवर, बेलसर तथा तरबगंज को शोकाल नोटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही कई योजनाओं की खराब प्रगति मिलने पर सीएचसी अधीक्षक पण्डरीकृपाल डॉक्टर आलोक सिंह का वेतन रोकने के निर्देश दिये हैं।
6 महीने से लगातार शून्य कार्य करने वाली आशाएं होंगी बर्खास्त

इनका वेतन रोकने के निर्देश

सीआईएफ केस आईडेंटिफाइड न करने पर सीएचसी अधीक्षक इटियाथोक डॉक्टर सुनील पासवान, मनकापुर डॉक्टर एस एन सिंह, रुपईडीह डॉक्टर अजय यादव तथा पण्डरीकृपाल डॉक्टर आलोक सिंह का वेतन रोकने के निर्देश दिये हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 10:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / डीएम की बड़ी कार्रवाई, 6 CHC अधीक्षकों को नोटिस चार का रोंका वेतन, ये आशाएं होंगी बर्खास्त

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.