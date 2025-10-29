डीएम का कड़ा एक्शन, पॉलिथीन सप्लाई करने वाले होंगे चिन्हित, दुकानदारों पर लगेगा जुर्माना,वेटलैंड अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई

डीएम ने बैठक में टेढ़ी नदी के पुनर्जीवन पर विशेष बल देते हुए संबंधित अधिकारियों से ठोस और प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि नदी पुनर्जीवित होने से स्थानीय पारिस्थितिकी और भूजल स्तर दोनों में सुधार होगा। इसके साथ ही पौधारोपण और जीयो-टैगिंग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी विभाग निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 100 प्रतिशत जीयो-टैगिंग सुनिश्चित करें। इसके साथ ही लगाए गए पौधों की जीवितता पर विशेष ध्यान दें।