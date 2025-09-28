नशेड़ी युवक की फॉर्च्यूनर का कहर, ई-रिक्शा उड़ा, चालक गंभीर पकड़ने पहुंचे लोगों पर चढ़ाने की कोशिश

प्राप्त जानकारी के अनुसार,एक इंटर कॉलेज के प्रबंधक का पुत्र कैफ़ खान देर रात लगभग 12 बजे शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। तभी उसकी फॉर्च्यूनर ने ई-रिक्शा चालक शिवकुमार यादव को टक्कर मार दी। घटना में शिवकुमार को गंभीर चोटें आईं। जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से गोंडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।

हादसे के बाद आरोपी मौके से भागने की कोशिश करने लगा। जब राहगीरों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो उसने उन पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। सूचना पाकर सक्रिय हुई पुलिस ने करीब दो किलोमीटर तक पीछा करने के बाद मेवतियान के पास से कैफ़ खान को फॉर्च्यूनर सहित पकड़ लिया।