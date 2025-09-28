नशेड़ी युवक की फॉर्च्यूनर का कहर, ई-रिक्शा उड़ा, चालक गंभीर पकड़ने पहुंचे लोगों पर चढ़ाने की कोशिश

इनसेट में क्षतिग्रस्त टेंपो इमरजेंसी में जुटे लोग फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कमिश्नर आवास के सामने शनिवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया। जब नशे में धुत एक युवक ने अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ई-रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जबकि ई-रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार,एक इंटर कॉलेज के प्रबंधक का पुत्र कैफ़ खान देर रात लगभग 12 बजे शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। तभी उसकी फॉर्च्यूनर ने ई-रिक्शा चालक शिवकुमार यादव को टक्कर मार दी। घटना में शिवकुमार को गंभीर चोटें आईं। जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से गोंडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।
हादसे के बाद आरोपी मौके से भागने की कोशिश करने लगा। जब राहगीरों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो उसने उन पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। सूचना पाकर सक्रिय हुई पुलिस ने करीब दो किलोमीटर तक पीछा करने के बाद मेवतियान के पास से कैफ़ खान को फॉर्च्यूनर सहित पकड़ लिया।
पुलिस ने आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया और घायल चालक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए वाहन को सीज कर दिया है। नगर कोतवाली पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय रहते लोग मौके पर न पहुंचते तो ई-रिक्शा चालक की जान भी जा सकती थी।
