CPR Technique में निपुण नहीं मिले ईएमटी, अब आउटसोर्सिंग चिकित्सा कर्मियों के क्वालिफिकेशन की होगी जांच

आयुक्त देवीपाटन मण्डल शशि भूषण लाल सुशील ने गोंडा जिले में हाल ही में हुई भवन गिरने की घटना के बाद 108 एम्बुलेंस में ड्यूटी कर रहे ई.एम.टी. (Emergency Medical Technician) के साथ वार्ता की। इस दौरान स्पष्ट हुआ कि कई ई.एम.टी. CPR Technique के क्रियान्वयन में निपुण नहीं हैं। आयुक्त ने इस पर गंभीरता जताते हुए निर्देश दिए कि मण्डल के सभी जनपदों में कार्यरत सभी ई.एम.टी. की Educational Qualification एवं Medical Qualification का सत्यापन किया जाए। इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच एवं श्रावस्ती को पत्र भेजकर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।