6 घंटे में फर्जी लूटकांड का खुलासा, पति निकला मास्टरमाइंड, बहन की शादी से पहले घटना को दिया अंजाम

गोंडा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र में 24 सितंबर की शाम को आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले बुधरत्न गौतम ने पुलिस को तहरीर दी थी कि उसकी पत्नी घर के किचन में काम कर रही थी। तभी दो अज्ञात युवक घर में घुस आए। आरोप था कि उन्होंने उसकी पत्नी पर स्प्रे डालकर बेहोश कर दिया। इसके बाद जेवर व 70-80 हजार रुपये नकद लूट ले गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।