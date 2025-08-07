पहले मां छोड़कर चली गई, अब जिंदगी ने छोड़ा साथ 10 वर्षीय शिवम की मौत से बुझ गया घर का चिराग

Gonda News: गोंडा जिले के बेलवा कर्मडीह गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई। जब एक दिन पहले लापता हुए दस वर्षीय छात्र शिवम चौबे का शव गांव से कुछ ही दूरी पर तालाब में मिला। मासूम की मौत से पूरा गांव स्तब्ध है। तो परिजन बदहवासी की हालत में हैं।
Gonda News: गोंडा जिले के इटियाथोक थाना क्षेत्र के बेलवा कर्मडीह पंचायत के मजरा बेलवा गांव में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया। जब बुधवार से लापता दस वर्षीय बालक शिवम चौबे का शव गांव के पास स्थित नवरैया तालाब से बरामद हुआ। शव मिलते ही गांव में मातम छा गया। लोग इस दर्दनाक हादसे पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं।
शिवम गांव के ही निवासी राजेश चौबे का इकलौता पुत्र था। घर में उसी से सभी उम्मीदें जुड़ी थीं। परिजनों के मुताबिक, बुधवार दोपहर को वह बिना कुछ बताए घर से बाहर चला गया था। जब देर शाम तक वह नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की और थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी। गुरुवार को गांव के पास स्थित तालाब के किनारे शिवम के कपड़े मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तालाब में खोजबीन शुरू कराई और कुछ ही देर में शिवम का शव बाहर निकाला गया।
शिवम की दादी शिवकुमारी ने बताया कि वह घर पर खाना खा रहा था। तभी गांव का एक लड़का उसे बुलाने आया और वह उसके साथ चला गया। इसके बाद वह दोबारा लौटकर नहीं आया। उन्होंने बताया कि जब शिवम केवल तीन महीने का था। तभी उसकी मां उसे छोड़कर चली गई थी। तब से उन्होंने ही उसे पाला-पोसा। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शिवम की असामयिक मौत से गांव में गम का माहौल है। हर किसी की आंखें नम हैं। और लोग इस हादसे को लेकर तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं।
थाना प्रभारी कृष्ण गोपाल राय ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है।