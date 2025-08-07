पहले मां छोड़कर चली गई, अब जिंदगी ने छोड़ा साथ 10 वर्षीय शिवम की मौत से बुझ गया घर का चिराग

शिवम की दादी शिवकुमारी ने बताया कि वह घर पर खाना खा रहा था। तभी गांव का एक लड़का उसे बुलाने आया और वह उसके साथ चला गया। इसके बाद वह दोबारा लौटकर नहीं आया। उन्होंने बताया कि जब शिवम केवल तीन महीने का था। तभी उसकी मां उसे छोड़कर चली गई थी। तब से उन्होंने ही उसे पाला-पोसा। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शिवम की असामयिक मौत से गांव में गम का माहौल है। हर किसी की आंखें नम हैं। और लोग इस हादसे को लेकर तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं।