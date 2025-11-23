Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पांच लुटेरे गिरफ्तार, 2 के पैर में लगी गोली

गोंडा जिला छपिया पुलिस और एसओजी ने  बड़ी लूट का खुलासा करते हुए मुठभेड़ में पांच लुटेरों को पकड़ लिया। दो बदमाश पैर में गोली लJगने से घायल हुए। पुलिस ने तीन लाख रुपये, लैपटॉप, अवैध तमंचे और लूटी गई बाइक बरामद की। गिरोह के पुराने मामलों की जांच जारी है।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Nov 23, 2025

Gonda

गोली लगने के बाद घायल बदमाश फोटो सोर्स पुलिस मीडिया सेल

गोंडा जिले में छपिया थाने की पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। 15 नवंबर की लूट में शामिल पांच लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने लूट का सामान भी बरामद कर लिया गया है।

गोंडा पुलिस ने छपिया क्षेत्र में हुई बड़ी लूट का पर्दाफाश करते हुए पांच लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया। पुलिस और एसओजी टीम को रबिवार देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि 15 नवंबर को एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से लूट करने वाले बदमाश छपिया इलाके में किसी वारदात की फिर से तैयारी में हैं। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो आरोपियों किस्मत अली उर्फ बाबा और विकास शर्मा के दाहिने पैर में गोली लगी। दोनों को गिरफ़्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। जबकि पवन वर्मा, अलीमुद्दीन और लवकुश यादव को बिना घायल हुए पकड़ लिया गया।

बदमाशों के पास से पुलिस ने 3 लाख रुपये

पुलिस ने लूट के तीन लाख रुपये नकद, एक लैपटॉप, दो अवैध तमंचे और वह अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई। जिसे आरोपियों ने बस्ती के परशुरामपुर में लूटा था। इसी बाइक का उपयोग करके उन्होंने 15 नवंबर को तालागंज ग्रांट–इटई मार्ग पर केशव नगर ग्रांट गांव के रामकुमार वर्मा से 5 लाख रुपये और लैपटॉप लूटा था। विरोध करने पर बदमाशों ने रामकुमार वर्मा पर तमंचे से हमला भी किया था।
घटना के बाद पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने छपिया पुलिस, एसओजी और सर्विलांस समेत पांच टीमों का गठन किया था। लगातार तकनीकी निगरानी, मोबाइल लोकेशन और मुखबिर की सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने पूरे गिरोह की लोकेशन ट्रेस की और आखिरकार उन्हें पकड़ लिया।

पुलिस अब पुराने मामलों की जांच में जुटी

पुलिस अब आरोपियों के पुराने मामलों की जांच कर रही है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि गिरोह कई जिलों में सक्रिय रहा है और अवसर देखकर राहगीरों व व्यापारियों को निशाना बनाता था। पुलिस का कहना है कि गिरोह के अन्य संभावित साथियों की भी पहचान की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 09:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पांच लुटेरे गिरफ्तार, 2 के पैर में लगी गोली

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बृजभूषण सिंह ने 2029 को लेकर किया बड़ा दावा, जनता सांसद के रूप में देखना चाहती, जरूर लड़ेंगे चुनाव

बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह फोटो सोर्स फेसबुक अकाउंट
गोंडा

‘हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब…’, बृजभूषण शरण सिंह बोले- 2029 में चुनाव लड़ूंगा, कोई रोक नहीं सकता

गोंडा

Public Holiday: सरकार ने अचानक बदली छुट्टी! अब 24 नहीं, 25 नवंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश

Public Holiday
गोंडा

UP: केंद्र सरकार की नई पहल! अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बड़े बदलाव की तैयारी, केंद्र ने मांगे करोड़ों के प्रस्ताव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोटो सोर्स बीजेपी x अकाउंट
गोंडा

20 साल की युवती कमर से कटी, मशीन चुन्नी सहित अंदर खींच ले गई, दो भागों में कटा शरीर

gonda news
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.