गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पांच लुटेरे गिरफ्तार, 2 के पैर में लगी गोली

गोंडा पुलिस ने छपिया क्षेत्र में हुई बड़ी लूट का पर्दाफाश करते हुए पांच लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया। पुलिस और एसओजी टीम को रबिवार देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि 15 नवंबर को एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से लूट करने वाले बदमाश छपिया इलाके में किसी वारदात की फिर से तैयारी में हैं। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो आरोपियों किस्मत अली उर्फ बाबा और विकास शर्मा के दाहिने पैर में गोली लगी। दोनों को गिरफ़्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। जबकि पवन वर्मा, अलीमुद्दीन और लवकुश यादव को बिना घायल हुए पकड़ लिया गया।