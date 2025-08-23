युवती का खून से लथपथ शव मिलने के मामले में SOG सहित पांच टीमें गठित, हो सकता सनसनीखेज खुलासा

गोंडा जिले के देहात कोतवाली इलाके के पूरे ललक टेड़िया गांव में शुक्रवार को एक युवती का शव धान के खेत में मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतका ज्योति सुबह करीब 11 बजे खेत गई थी। लेकिन देर शाम तक घर न लौटने पर उसकी मां ने खोजबीन शुरू की। खेत में पहुंचते ही मां ने बेटी का शव पड़ा देखा। सूचना मिलते देहात कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल, एएसपी पूर्वी मनोज कुमार रावत और सीओ आनंद कुमार राय ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि मामले की जांच कई एंगल से की जा रही है। पांच टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।