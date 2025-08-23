Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

युवती का खून से लथपथ शव मिलने के मामले में SOG सहित पांच टीमें गठित, हो सकता सनसनीखेज खुलासा

खेत देखने गई युवती का कुछ घंटे बाद खून से लतपथ शव मिलने के मामले में हड़कंप मच गया है। एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद पांच टीमों का गठन किया। जल्द ही कोई बड़ा खुलासा हो सकता है।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Aug 23, 2025

Gonda
रोती बिलखती मां जांच करती पुलिस फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। धान के खेत में एक युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। युवती के चेहरे पर खून लगे थे। वहीं दुपट्टे से गला कसकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना स्थल पर खुद पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने पहुंचकर निरीक्षण किया और घटना के खुलासे के लिए SOG व सर्विलांस सहित पांच टीमें लगाई है।

गोंडा जिले के देहात कोतवाली इलाके के पूरे ललक टेड़िया गांव में शुक्रवार को एक युवती का शव धान के खेत में मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतका ज्योति सुबह करीब 11 बजे खेत गई थी। लेकिन देर शाम तक घर न लौटने पर उसकी मां ने खोजबीन शुरू की। खेत में पहुंचते ही मां ने बेटी का शव पड़ा देखा। सूचना मिलते देहात कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल, एएसपी पूर्वी मनोज कुमार रावत और सीओ आनंद कुमार राय ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि मामले की जांच कई एंगल से की जा रही है। पांच टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।

23 Aug 2025 08:16 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / युवती का खून से लथपथ शव मिलने के मामले में SOG सहित पांच टीमें गठित, हो सकता सनसनीखेज खुलासा

