Flood News: बाढ़ पीड़ितों से मिले जल शक्ति मंत्री बोले-राहत पहुँचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

Flood News: नेपाल में पहाड़ों पर हो रही बारिश तथा बैराजों से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण घाघरा और सरयू नदी उफान पर है। रविवार को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हाल-चाल जाना। उन्हें हर संभव मदद मिलने का भरोसा दिलाया।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Aug 10, 2025

Flood News
बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करते जल शक्ति मंत्री

Flood News: गोंडा जिले के तरबगंज तहसील अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ग्राम ऐलीपरसौली एवं ब्यौंदा माझा में रविवार को प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दौरा कर बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात की। उनका हालचाल जाना। इस दौरान उनके साथ तरबगंज के विधायक प्रेम नारायण पांडेय एवं जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन भी उपस्थित रहीं।

Flood News: गोंडा पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। तथा प्रभावित परिवारों को त्वरित सहायता पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ प्रभावितों के साथ खड़ी है। हर संभव मदद प्रदान की जा रही है। ग्राम ऐलीपरसौली एवं ब्यौंदा माझा में बाढ़ के कारण कई परिवार प्रभावित हुए हैं। इन गांवों में पहुंचकर मंत्री, विधायक तथा जिलाधिकारी ने बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री किट वितरित की। प्रत्येक राहत किट में आवश्यक खाद्य सामग्री, दवाइयाँ, पीने का साफ पानी, साबुन, सैनिटरी नैपकिन, टॉर्च, मोमबत्ती इत्यादि शामिल थे।

सरकार प्रत्येक बाढ़ प्रभावित व्यक्ति तक राहत पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध

मंत्री ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन द्वारा नाव, मेडिकल टीमें, राशन एवं पेयजल आपूर्ति के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रत्येक बाढ़ प्रभावित व्यक्ति तक राहत पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इनकी रही मौजूदगी

इस दौरान पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल, मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रश्मि वर्मा, अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक राधेश्याम राय, उपजिलाधिकारी तरबगंज विश्वामित्र, जिला आपदा विशेषज्ञ राजेश श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

10 Aug 2025 05:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / Flood News: बाढ़ पीड़ितों से मिले जल शक्ति मंत्री बोले-राहत पहुँचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

