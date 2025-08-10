Flood News: बाढ़ पीड़ितों से मिले जल शक्ति मंत्री बोले-राहत पहुँचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

Flood News: गोंडा पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। तथा प्रभावित परिवारों को त्वरित सहायता पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ प्रभावितों के साथ खड़ी है। हर संभव मदद प्रदान की जा रही है। ग्राम ऐलीपरसौली एवं ब्यौंदा माझा में बाढ़ के कारण कई परिवार प्रभावित हुए हैं। इन गांवों में पहुंचकर मंत्री, विधायक तथा जिलाधिकारी ने बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री किट वितरित की। प्रत्येक राहत किट में आवश्यक खाद्य सामग्री, दवाइयाँ, पीने का साफ पानी, साबुन, सैनिटरी नैपकिन, टॉर्च, मोमबत्ती इत्यादि शामिल थे।