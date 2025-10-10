विदेश में नौकरी का सुनहरा मौकाः यूपी सरकार का रोजगार महाकुंभ, 20 हजार से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार

फोटो सोर्स पत्रिका
विदेश में रोजगार पाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गोरखपुर में रोजगार महाकुंभ का आयोजन करने जा रही है। यह आयोजन 14 और 15 अक्टूबर 2025 को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी), गोरखपुर में होगा। इस महाकुंभ के माध्यम से 20 हजार से अधिक युवाओं को उनके योग्यता अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
सेवायोजन विभाग की पहल पर आयोजित इस दो दिवसीय रोजगार महाकुंभ में देश-विदेश की कई प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी। विभाग ने बताया कि खासतौर पर यूएई (UAE) और ओमान जैसे खाड़ी देशों में नौकरी के अवसरों के लिए युवाओं का चयन किया जाएगा। इसमें कुशल और अकुशल दोनों वर्गों के लिए रोजगार उपलब्ध होंगे। चयन प्रक्रिया साक्षात्कार के माध्यम से पूरी की जाएगी। युवाओं से अपील की गई है कि वे सेवायोजन विभाग के पोर्टल रोजगार संगम पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें और निर्धारित तिथियों पर रोजगार महाकुंभ में सम्मिलित हों। यह पहल प्रदेश सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत युवाओं को न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
सहायक निदेशक (सेवायोजन), देवीपाटन मंडल गोंडा ने बताया कि इस आयोजन से न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि प्रदेश की श्रम शक्ति को वैश्विक मंच पर नई पहचान भी मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है। कि इस महाकुंभ के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को उनकी योग्यता और हुनर के अनुरूप रोजगार प्रदान किया जा सके।
बड़ी खबरेंView All
गोंडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग