विदेश में नौकरी का सुनहरा मौकाः यूपी सरकार का रोजगार महाकुंभ, 20 हजार से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार

सेवायोजन विभाग की पहल पर आयोजित इस दो दिवसीय रोजगार महाकुंभ में देश-विदेश की कई प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी। विभाग ने बताया कि खासतौर पर यूएई (UAE) और ओमान जैसे खाड़ी देशों में नौकरी के अवसरों के लिए युवाओं का चयन किया जाएगा। इसमें कुशल और अकुशल दोनों वर्गों के लिए रोजगार उपलब्ध होंगे। चयन प्रक्रिया साक्षात्कार के माध्यम से पूरी की जाएगी। युवाओं से अपील की गई है कि वे सेवायोजन विभाग के पोर्टल रोजगार संगम पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें और निर्धारित तिथियों पर रोजगार महाकुंभ में सम्मिलित हों। यह पहल प्रदेश सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत युवाओं को न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।