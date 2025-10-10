Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

विदेश में नौकरी का सुनहरा मौकाः यूपी सरकार का रोजगार महाकुंभ, 20 हजार से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार

उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। 14 और 15 अक्टूबर को गोरखपुर के एमएमएमयूटी में रोजगार महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसमें यूएई और ओमान सहित कई देशों की कंपनियां युवाओं को नौकरी देंगी। इच्छुक उम्मीदवार रोजगार संगम वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

less than 1 minute read

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 10, 2025

Job

फोटो सोर्स पत्रिका

विदेश में रोजगार पाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गोरखपुर में रोजगार महाकुंभ का आयोजन करने जा रही है। यह आयोजन 14 और 15 अक्टूबर 2025 को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी), गोरखपुर में होगा। इस महाकुंभ के माध्यम से 20 हजार से अधिक युवाओं को उनके योग्यता अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

सेवायोजन विभाग की पहल पर आयोजित इस दो दिवसीय रोजगार महाकुंभ में देश-विदेश की कई प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी। विभाग ने बताया कि खासतौर पर यूएई (UAE) और ओमान जैसे खाड़ी देशों में नौकरी के अवसरों के लिए युवाओं का चयन किया जाएगा। इसमें कुशल और अकुशल दोनों वर्गों के लिए रोजगार उपलब्ध होंगे। चयन प्रक्रिया साक्षात्कार के माध्यम से पूरी की जाएगी। युवाओं से अपील की गई है कि वे सेवायोजन विभाग के पोर्टल रोजगार संगम पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें और निर्धारित तिथियों पर रोजगार महाकुंभ में सम्मिलित हों। यह पहल प्रदेश सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत युवाओं को न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

श्रम शक्ति को वैश्विक मंच पर नई पहचान भी मिलेगी

सहायक निदेशक (सेवायोजन), देवीपाटन मंडल गोंडा ने बताया कि इस आयोजन से न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि प्रदेश की श्रम शक्ति को वैश्विक मंच पर नई पहचान भी मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है। कि इस महाकुंभ के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को उनकी योग्यता और हुनर के अनुरूप रोजगार प्रदान किया जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2025 03:08 pm

Published on:

10 Oct 2025 03:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / विदेश में नौकरी का सुनहरा मौकाः यूपी सरकार का रोजगार महाकुंभ, 20 हजार से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Gonda News: बड़ी कार्रवाई: धनराशि मिली, काम नहीं हुआ अब 8 एडीओ और 34 सचिवों पर गिरी गाज

Gonda News
गोंडा

PCS Exam 2025: 12 अक्टूबर को होगी पीसीएस परीक्षा, 18 केंद्रों पर 14,976 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, जाने पूरी डिटेल

Pcs exam 2025
गोंडा

CM और PM की फोटो से छेड़छाड़ कर फंसा युवक, हिंदू युवा वाहिनी ने दर्ज कराया मुकदमा

Gonda
गोंडा

मंत्री नितिन अग्रवाल बोले- आजम खां कोई तीर्थस्थल नहीं गए थे, बिहार चुनाव और गोरखपुर पोस्टर विवाद पर दिया बड़ा बयान

Gonda
गोंडा

नशेड़ी बेटे का खौफनाक कांड: शराब के 500 रुपए न देने पर पहले पिता का सिर फोड़ा, फिर खुद का गला काटकर दी जान

Gonda
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.