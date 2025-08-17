Gonda: सिर में दर्द होने पर अस्पताल पहुंची महिला, इंजेक्शन लगते ही बिगड़ी तबीयत कफन में लिपटकर पहुंची घर

परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर शोएब इकबाल ने बुखार ठीक करने के नाम पर रोली को इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। रात करीब 10:30 बजे उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद महिला के परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे और मेडिकल स्टोर के अंदर व बाहर जमकर हंगामा करने लगे। मौके पर जुटी भीड़ ने आरोप लगाया कि अवैध तरीके से चल रहे इस क्लिनिक में बिना किसी मानक के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जिससे बड़ी लापरवाही सामने आई है। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया।