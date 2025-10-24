Gonda Accident: मूर्ति विसर्जन से लौट रही ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक सवार तीन युवकों को रौंदा, एक की हालत गंभीर

एम्बुलेंस से युवकों को ले जाते फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा जिले के नवाबगंज क्षेत्र में गुरुवार आधी रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बाइक से घर से निकले तीन युवक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली की चपेट में आ गए। हादसे में एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिसे डॉक्टरों ने अयोध्या के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक यह घटना नवाबगंज थाना क्षेत्र के कटी तिराहे के पास हुई। जब तीनों युवक बाइक से जा रहे थे। तभी मूर्ति विसर्जन से लौट रही एक ट्रैक्टर-ट्राली ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवक सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज पहुंचाया। डॉक्टरों ने 28 वर्षीय पंकज मिश्रा की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें अयोध्या के दर्शन नगर ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। जबकि 18 वर्षीय पंकज पाल और 20 वर्षीय अजय पाल को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। अस्पताल के अधीक्षक डॉ. राममोहन सिंह ने बताया कि पंकज मिश्रा को सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। बेहतर इलाज के लिए उन्हें ट्रामा सेंटर भेजा गया है।
नवाबगंज थानाध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि हादसे के बाद ट्रैक्टर-ट्राली चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच की जा रही है।
