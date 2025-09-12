Gonda Accident: दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार वाहन ने छीनी युवक की जिंदगी, मौत से गांव में मातम

Gonda Accident: गोंडा जिले के मनकापुर कोतवाली के गांव कलेनिया के रहने वाले 23 वर्षीय मोनू तिवारी पुत्र शारदा तिवारी गुरुवार को अपने रिश्तेदारों के यहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। रात करीब नौ बजे वह पैदल ही घर लौट रहे थे। जैसे ही वे वीरपुर मोड़ के पास पहुंचे, पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोनू सड़क पर गिरकर अचेत हो गए। खून से लथपथ हो गए।

हादसे के बाद राहगीरों ने घायल युवक को देखा तो तुरंत पुलिस और परिजनों को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुँची और डायल-108 एम्बुलेंस की मदद से युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनकापुर ले जाया गया। हालांकि, वहां मौजूद चिकित्सकों ने जांच के दौरान मोनू को मृत घोषित कर दिया। सीएचसी मनकापुर के फार्मासिस्ट संतोष वर्मा ने बताया कि युवक के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें थीं। वहीं डॉ. रवीश की जांच में यह स्पष्ट हो गया कि हादसे के तुरंत बाद ही उसकी मौत हो चुकी थी।