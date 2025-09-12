Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

Gonda Accident: दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार वाहन ने छीनी युवक की जिंदगी, मौत से गांव में मातम

Gonda Accident: रिश्तेदारी से लौट रहे 23 वर्षीय युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। अस्पताल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिवार और गांव में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस वाहन चालक की तलाश में जुट गई है।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Sep 12, 2025

Gonda
स्वास्थ्य केंद्र पर जुटे लोग फोटो सोर्स पत्रिका

Gonda Accident: गोंडा जिले में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। रिश्तेदारों के यहां दावत से लौट रहे एक युवक को तेज रफ्तार वाहन ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अचानक हुई इस दुर्घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। इस हादसे के बाद पूरे गांव का माहौल ग़मगीन हो गया।

Gonda Accident: गोंडा जिले के मनकापुर कोतवाली के गांव कलेनिया के रहने वाले 23 वर्षीय मोनू तिवारी पुत्र शारदा तिवारी गुरुवार को अपने रिश्तेदारों के यहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। रात करीब नौ बजे वह पैदल ही घर लौट रहे थे। जैसे ही वे वीरपुर मोड़ के पास पहुंचे, पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोनू सड़क पर गिरकर अचेत हो गए। खून से लथपथ हो गए।
हादसे के बाद राहगीरों ने घायल युवक को देखा तो तुरंत पुलिस और परिजनों को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुँची और डायल-108 एम्बुलेंस की मदद से युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनकापुर ले जाया गया। हालांकि, वहां मौजूद चिकित्सकों ने जांच के दौरान मोनू को मृत घोषित कर दिया। सीएचसी मनकापुर के फार्मासिस्ट संतोष वर्मा ने बताया कि युवक के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें थीं। वहीं डॉ. रवीश की जांच में यह स्पष्ट हो गया कि हादसे के तुरंत बाद ही उसकी मौत हो चुकी थी।

प्रभारी निरीक्षक बोले- वाहन और चालक की तलाश की जा रही

मनकापुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक निर्भय नारायण सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर कार्रवाई की जाएगी।

