गोंडा

Gonda News: डीएम कड़ा एक्शन, इन आंगनबाड़ी को चिन्हित कर बर्खास्त करने के निर्देश

Gonda News: डीएम प्रियंका निरंजन ने पोषण समिति की बैठक में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम को लेकर कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने काम न करने वाली आंगनबाड़ी को चिन्हित कर बर्खास्त करने के निर्देश दिए है।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Sep 05, 2025

Gonda News
डीएम प्रियंका निरंजन फोटो सोर्स पत्रिका

Gonda News: गोंडा डीएम प्रियंका निरंजन ने जिला पोषण समिति की बैठक में बच्चों, गर्भवती, धात्री, किशोरियों, महिलाओं को पोषण स्तर में सुधार लाने एवं उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर कड़े निर्देश दिये है। उन्होंने आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र विकसित करने पर जोर दिया। निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की प्रगति में तेजी लाने के लिए कहा चिंहित बच्चों के पोषण श्रेणी में सुधार एवं उनकी स्वास्थ्य जांच एवं प्रबंधन को लेकर कड़े निर्देश दिए।

Gonda News: डीएम प्रियंका निरंजन ने एनीमिया मुक्त भारत, बच्चों का आधार नामांकन, पोषण माह के क्रियांवयन, पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थियों के आधार सत्यापन को लेकर कड़े निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केंद्रों की जिओ टैगिंग एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार ड्राई राशन के वितरण आदि की बिंदुवार गहन समीक्षा की गयी। डीएम ने कहा कि जिले में कार्य न करने वाली आंगनबाड़ियों की रिपोर्ट तैयार कर उनकी सेवा समाप्ति के लिए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाय। साथ ही उन्होंने समस्त सीडीपीओ को यह भी निर्देश दिए हैं कि पोषण ट्रेकर, पोषाहार वितरण पीएमएमवीवाई आदि कार्यों को शतप्रतिशत करते हुए समय से पोर्टल पर फीडिंग कराना सुनिश्चित करें।

योजनाओं की खराब प्रगति पर लगाई फटकार

डीएम ने कहा है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत चलने वाले सभी कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से आयोजित किया जाए। कुपोषित अति कुपोषित बच्चों जल्द से जल्द स्वस्थ किया जाए। समीक्षा के दौरान विभागीय योजनाओं के फीडिंग की खराब प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए समय से फीडिंग कराने सभी सीडीपीओ को निर्देश दिये हैं।

सभी आंगनवाड़ी केंद्र में हो सभी जरूरी सुविधाएं

डीएम प्रियंका निरंजन ने कहा कि जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर ईसीसीई किट जिसमें शिक्षा सामग्री एवं प्री स्कूल किट शामिल है। मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर वजन मापने, लंबाई नापने आदि हेतु उपकरण मौजूद होने चाहिए। बच्चों के लिए खिलौने व पीने के लिए स्वच्छ पानी, शौचालय आदि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति अवश्य होनी चाहिए।

Updated on:

05 Sept 2025 10:27 am

Published on:

05 Sept 2025 10:26 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / Gonda News: डीएम कड़ा एक्शन, इन आंगनबाड़ी को चिन्हित कर बर्खास्त करने के निर्देश

