Gonda News: डीएम कड़ा एक्शन, इन आंगनबाड़ी को चिन्हित कर बर्खास्त करने के निर्देश

Gonda News: डीएम प्रियंका निरंजन ने एनीमिया मुक्त भारत, बच्चों का आधार नामांकन, पोषण माह के क्रियांवयन, पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थियों के आधार सत्यापन को लेकर कड़े निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केंद्रों की जिओ टैगिंग एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार ड्राई राशन के वितरण आदि की बिंदुवार गहन समीक्षा की गयी। डीएम ने कहा कि जिले में कार्य न करने वाली आंगनबाड़ियों की रिपोर्ट तैयार कर उनकी सेवा समाप्ति के लिए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाय। साथ ही उन्होंने समस्त सीडीपीओ को यह भी निर्देश दिए हैं कि पोषण ट्रेकर, पोषाहार वितरण पीएमएमवीवाई आदि कार्यों को शतप्रतिशत करते हुए समय से पोर्टल पर फीडिंग कराना सुनिश्चित करें।