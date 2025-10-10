Gonda News: बड़ी कार्रवाई: धनराशि मिली, काम नहीं हुआ अब 8 एडीओ और 34 सचिवों पर गिरी गाज

Gonda news: विकास कार्यों की समीक्षा में यह पाया गया कि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर 15वें वित्त आयोग और पंचम राज्य वित्त आयोग की धनराशि उपयोग न होकर डंप पड़ी है। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे ने बताया कि हलधरमऊ के एडीओ पंचायत राजेश कुमार वर्मा, बभनजोत के हुकुम दत्त सिंह, मुजेहना के परमात्मादीन, तरबगंज के दुर्गा प्रसाद मिश्र, इटियाथोक के गिरजेश पटेल, झंझरी व परसपुर के राकेश कुमार श्रीवास्तव और वजीरगंज के सतीश चंद्र तिवारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है।