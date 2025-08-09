9 अगस्त 2025,

शनिवार

गोंडा

Gonda News: गोरखपुर से आ रही तेज रफ्तार एंबुलेंस रेलिंग को तोड़ती हुई पलटी, बाल बाल बचे चालक व सहायक

Gonda News: गोरखपुर से आ रही तेज रफ्तार एंबुलेंस नवाबगंज थाना क्षेत्र लालपुर के पास हाईवे पर सड़क के किनारे लगी रेलिंग को तोड़ती हुई पलट गई। इस भीषण हादसे में चालक और सहायक की जान बच गई।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Aug 09, 2025

Gonda News

Gonda News: गोंडा जिले में शनिवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। गोरखपुर से आ रही तेज रफ्तार एम्बुलेंस नवाबगंज थाना के गांव लोलपुर के पास अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। इस भयानक हादसे में सहायक और चालक बाल बाल बच गए चालक को मामूली चोटे आई हैं। जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Gonda News: गोंडा जिले के थाना नवाबगंज क्षेत्र के लोलपुर हाईवे पर शनिवार सुबह बड़ा हादसा टल गया। गोरखपुर से आ रही एक तेज रफ्तार प्राइवेट एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे की रेलिंग तोड़ते हुए पलट गई। हादसा सुबह करीब 7 बजे हुआ। जब एम्बुलेंस लोलपुर के पास मोड़ पर अचानक नियंत्रण खो बैठी। तेज रफ्तार के कारण लोहे की रेलिंग एम्बुलेंस को चीरती हुई सहायक सीट तक जा घुसी। गनीमत यह रही कि सहायक अपनी सीट पर न बैठकर पीछे लेटा हुआ था। जिससे एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। अगर वह सीट पर होता। तो लोहे की रॉड उसके पेट में घुस सकती थी। घटना के तुरंत बाद वहीं से मॉर्निंग वॉक कर लौट रहे समाजसेवी चन्दन कुमार वर्मा ने तत्काल डॉयल 108 पर सूचना दी। लेकिन 40 मिनट बीतने के बावजूद एम्बुलेंस नहीं पहुंची। स्थिति को गंभीर देखते हुए समाजसेवी ने थानाध्यक्ष नवाबगंज अभय सिंह व डॉयल 112 को सूचित किया। सूचना मिलते ही कटरा लकड़मंडी चौकी इंचार्ज संजीव सिंह व डॉयल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया।
समय पर मदद से चालक की जान बच सकी। इस पहल पर घायल चालक ने समाजसेवी चन्दन कुमार वर्मा का आभार व्यक्त किया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने भी चन्दन की तत्परता की सराहना की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Published on:

09 Aug 2025 12:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / Gonda News: गोरखपुर से आ रही तेज रफ्तार एंबुलेंस रेलिंग को तोड़ती हुई पलटी, बाल बाल बचे चालक व सहायक

