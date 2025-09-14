गोण्डा पुलिस के हत्थे चढ़े सुल्तानपुर के दो तस्कर, कछुओं की तस्करी का बड़ा खुलासा

गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के कोल्हमपुर चौकी प्रभारी शिवकुमार यादव ने बताया कि थानाध्यक्ष अभय सिंह के निर्देशन में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान संदिग्ध हालात में बाइक पर आते दोनों व्यक्तियों को रोका गया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि गुरुवार देर शाम सरयू नदी से कछुए पकड़कर वे उन्हें अपने घर ले जा रहे थे। फिलहाल दोनों को हिरासत में लेकर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

वन दरोगा अरुण तिवारी ने कहा कि इंडियन सॉफ्ट शेल कछुआ, जिसे स्थानीय भाषा में कटहवा कछुआ भी कहा जाता है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची-1 के तहत संरक्षित प्रजाति है। इसका शिकार करना, बेचना या घर में रखना भी कानूनन अपराध है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रभात कुमार गौतम की जांच में भी पुष्टि हुई कि पकड़े गए सभी चारों कछुए इसी प्रजाति के हैं।

पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि क्षेत्र में वन्यजीव तस्करी की गतिविधियां सक्रिय हैं। अधिकारियों का कहना है कि कछुओं की तस्करी अक्सर मांस और अवैध व्यापार के लिए की जाती है। हालांकि समय रहते कार्रवाई होने से संरक्षित प्रजाति के चार कछुए बचा लिए गए। आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।