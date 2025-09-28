Patrika LogoSwitch to English

गोंडा में थाने के अंदर की रील बनी मुसीबत, पुलिस ने दो युवकों को भेजा जेल

गोंडा के नवाबगंज थाने में इंस्टाग्राम रील बनाना दो युवकों को भारी पड़ गया। फेमस होने की चाहत में की गई हरकत पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

less than 1 minute read

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Sep 28, 2025

Gonda

पुलिस हिरासत में पकड़े गए युवक फोटो सोर्स विभाग

सोशल मीडिया पर फेमस होने का जुनून कभी-कभी भारी पड़ सकता है। गोंडा जिले के नवाबगंज थानाक्षेत्र में ऐसा ही मामला सामने आया है। जब दो युवकों ने थाने के अंदर रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी। मजाक-मस्ती में बनाई गई यह रील उन्हीं पर भारी पड़ गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

गोंडा के नवाबगंज थाने से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। कोल्हमपुर चौकी के पश्चिम पुरवा खडौंवा गांव के रहने वाले आशीष चौहान पुत्र श्यामचंद और चेतन भारती पुत्र हनुमान प्रसाद किसी काम से थाने आए थे। काम निपटाने के बाद लौटते समय दोनों ने मजाक में थाने के अंदर ही रील बनाने की योजना बनाई। बताया जाता है कि इस रील में उन्होंने एक भोजपुरी गाने की पंक्तियों का इस्तेमाल किया। जिसमें जेल और बेल का जिक्र था। यह वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। रील सोशल मीडिया पर आते ही पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में पहुंची। जिसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

थानाध्यक्ष बोले- दोनों युवको के खिलाफ केस दर्ज कर भेजा गया जेल

थानाध्यक्ष अभय सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए दोनों युवकों को हिरासत में लिया और मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। कोर्ट से दोनों को जेल भेज दिया गया।
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने की होड़ में इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतें न केवल कानून का उल्लंघन हैं। बल्कि संबंधित व्यक्ति को गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ सकता है।

