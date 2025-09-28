गोंडा में थाने के अंदर की रील बनी मुसीबत, पुलिस ने दो युवकों को भेजा जेल

गोंडा के नवाबगंज थाने से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। कोल्हमपुर चौकी के पश्चिम पुरवा खडौंवा गांव के रहने वाले आशीष चौहान पुत्र श्यामचंद और चेतन भारती पुत्र हनुमान प्रसाद किसी काम से थाने आए थे। काम निपटाने के बाद लौटते समय दोनों ने मजाक में थाने के अंदर ही रील बनाने की योजना बनाई। बताया जाता है कि इस रील में उन्होंने एक भोजपुरी गाने की पंक्तियों का इस्तेमाल किया। जिसमें जेल और बेल का जिक्र था। यह वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। रील सोशल मीडिया पर आते ही पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में पहुंची। जिसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।