गोंडा रेलवे का बढ़ा मान! पूर्वोत्तर रेलवे को एक महीने में मिले 35 बड़े प्रमाण-पत्र, उपलब्धि ने देशभर में बढ़ाई पहचान

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल को मई 2026 में उत्कृष्ट कार्यों के लिए बड़ी सफलता मिली है। मंडल के विभिन्न स्टेशनों, डिपो और कार्यालयों को कुल 35 प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए हैं। इनमें 23 आईएसओ (ISO) और 12 फाइव-एस (5S) प्रमाण-पत्र शामिल हैं। यह उपलब्धि रेलवे की गुणवत्ता, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और कार्यस्थल प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंडल के तीन प्रमुख कोचिंग डिपो गोरखपुर, गोमतीनगर और ऐशबाग को यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन में बेहतर कार्य के लिए आईएसओ और 5S प्रमाण-पत्र मिले हैं।