Gonda: महिला ने की आत्महत्या, पंखे से लटक कर दे दी जान, परिजनों में मचा कोहराम जांच में जुटी पुलिस

Gonda news: गोंडा जिले के नवाबगंज थाना के गांव तुलसीपुर माझा के रहने वाले शोभित पांडे की 35 वर्षीय पत्नी ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिससे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जाता है कि, शालिनी पांडे घर में अकेली थी। इसी दौरान उसने पंखे से दुपट्टे का फंदा बनाकर सुसाइड कर लिया। कुछ देर तक जब वह कमरे से बाहर नहीं निकली। तब घर वाले आवाज देते हुए कमरे तक पहुंचे। वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शालिनी बेड रुम में दुपट्टे के सहारे पंखे से लटक रही थी। विवाहिता ने फांसी लगाकर क्यों आत्महत्या कर लिया। यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। लेकिन विवाहिता का पैर जमीन से टिका होने के कारण लोग तरह-तरह के प्रयास लग रहे हैं। पुलिस पूरे घटनाक्रम का हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस का मानना है कि कभी-कभी बॉडी का वजन अधिक होने के कारण पैर जमीन में लग जाते हैं।