Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोंडा

Gonda: महिला ने की आत्महत्या, पंखे से लटक कर दे दी जान, परिजनों में मचा कोहराम जांच में जुटी पुलिस

Gonda news: एक विवाहिता ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर परिजनों ने आवाज लगाई। जब वह नहीं निकली तो दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। तो वहां का नजारा देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Aug 14, 2025

Gonda
कमरे में जांच करती महिला सिपाही फोटो सोर्स पत्रिका

Gonda news: एक विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने कमरे में छत के पंखे से लटक कर जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Gonda news: गोंडा जिले के नवाबगंज थाना के गांव तुलसीपुर माझा के रहने वाले शोभित पांडे की 35 वर्षीय पत्नी ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिससे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जाता है कि, शालिनी पांडे घर में अकेली थी। इसी दौरान उसने पंखे से दुपट्टे का फंदा बनाकर सुसाइड कर लिया। कुछ देर तक जब वह कमरे से बाहर नहीं निकली। तब घर वाले आवाज देते हुए कमरे तक पहुंचे। वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शालिनी बेड रुम में दुपट्टे के सहारे पंखे से लटक रही थी। विवाहिता ने फांसी लगाकर क्यों आत्महत्या कर लिया। यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। लेकिन विवाहिता का पैर जमीन से टिका होने के कारण लोग तरह-तरह के प्रयास लग रहे हैं। पुलिस पूरे घटनाक्रम का हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस का मानना है कि कभी-कभी बॉडी का वजन अधिक होने के कारण पैर जमीन में लग जाते हैं।

ये भी पढ़ें

मां मैं दौड़ जीत कर आऊंगा, यह कहकर घर से निकला था हिमांशु मैदान से कफ़न में लिपटकर घर पहुंचकर
बहराइच
Bahraich-news

पीएम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु के कारण का चल सकेगा पता


इस संबंध में नवाबगंज थानाध्यक्ष निर्भय नारायण सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। लेकिन पूरे घटनाक्रम की हर एंगल से जांच की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु के कारण का पता चल सकेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 04:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / Gonda: महिला ने की आत्महत्या, पंखे से लटक कर दे दी जान, परिजनों में मचा कोहराम जांच में जुटी पुलिस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.