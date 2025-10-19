Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

किसानों के लिए खुशखबरी! आधे दाम में मिलेंगे 90 तरह के कृषि यंत्र, बस इतनी सी करनी होगी प्रक्रिया

योगी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अब किसानों को आधे दाम पर 90 तरह के कृषि यंत्र मिलेंगे। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आइये जानते हैं, कैसे करें आवेदन क्या है पूरी प्रक्रिया?

less than 1 minute read

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 19, 2025

Kisan

कृषि यंत्र की सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका

यूपी में योगी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अब कृषि यंत्रों को अनुदान पर प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कृषि विभाग की इस योजना के तहत किसान 90 प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्रों की बुकिंग 50 प्रतिशत सब्सिडी पर कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें।

जिले के किसानों को खेती में सहूलियत देने और आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ने के लिए कृषि विभाग ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। गोंडा जिले के उपनिदेशक कृषि प्रेम कुमार ठाकुर ने बताया कि किसान विभिन्न श्रेणियों के 90 प्रकार के कृषि यंत्रों जैसे फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि ड्रोन और कृषि रक्षा उपकरण आदि के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन और ई- लॉटरी सिस्टम से होगा चयन

इन यंत्रों पर किसानों को 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए इच्छुक किसान 29 अक्तूबर तक विभागीय वेबसाइट एग्रीदर्शन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान किसानों को निर्धारित जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा करनी होगी। हालांकि, जिनका चयन नहीं होगा। उन्हें यह राशि बाद में वापस कर दी जाएगी। योजना के तहत लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में ई-लॉटरी प्रणाली से पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। कृषि विभाग का मानना है कि इस पहल से किसानों को न केवल खेती में समय और श्रम की बचत होगी बल्कि उत्पादन लागत भी घटेगी। साथ ही, उन्नत कृषि उपकरणों के प्रयोग से फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों में सुधार देखने को मिलेगा।

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / किसानों के लिए खुशखबरी! आधे दाम में मिलेंगे 90 तरह के कृषि यंत्र, बस इतनी सी करनी होगी प्रक्रिया

गोंडा

उत्तर प्रदेश

