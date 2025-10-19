किसानों के लिए खुशखबरी! आधे दाम में मिलेंगे 90 तरह के कृषि यंत्र, बस इतनी सी करनी होगी प्रक्रिया

इन यंत्रों पर किसानों को 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए इच्छुक किसान 29 अक्तूबर तक विभागीय वेबसाइट एग्रीदर्शन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान किसानों को निर्धारित जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा करनी होगी। हालांकि, जिनका चयन नहीं होगा। उन्हें यह राशि बाद में वापस कर दी जाएगी। योजना के तहत लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में ई-लॉटरी प्रणाली से पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। कृषि विभाग का मानना है कि इस पहल से किसानों को न केवल खेती में समय और श्रम की बचत होगी बल्कि उत्पादन लागत भी घटेगी। साथ ही, उन्नत कृषि उपकरणों के प्रयोग से फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों में सुधार देखने को मिलेगा।