पत्नी को बहाने से बाजार ले गया फिर कर दी हत्या, शव सड़क के किनारे फेंक फैलाई अफवाह

गोंडा जिले में एक बार फिर दहेज की हैवानियत ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। नवाबगंज थाना क्षेत्र के तुलसीपुर माझा गांव में मंगलवार देर रात एक नवविवाहिता की हत्या कर दी गई। आरोप है कि मोटरसाइकिल और भैंस की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष ने मिलकर बहू की जान ले ली। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति और उसके परिजन शव को सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। जब ग्रामीणों ने सुबह शव देखा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
मृतका की पहचान सुषमा के रूप में हुई है। जिसकी शादी इसी गांव के मुकेश यादव से 13 फरवरी 2023 को हुई थी। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य रहा। लेकिन कुछ महीनों बाद ही ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आने लगा। सुषमा को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। पति और उसके परिजन मोटरसाइकिल और भैंस की मांग कर रहे थे। मायके पक्ष ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए कुछ समय मांगा। लेकिन दहेज के भूखे दरिंदों ने एक मासूम की जिंदगी ही छीन ली।
परिजनों के मुताबिक, 28 अक्टूबर की शाम करीब 6:30 बजे पति मुकेश सुषमा को लेक बाजार लेकर गया था। लौटते वक्त नई बस्ती फार्म वन के पास उसकी बेरहमी से हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया। कुछ देर बाद राहगीरों ने खून से लथपथ शव देखा और पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर नवाबगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के भाई ने पति मुकेश, सास, मौसा तिलक राम उर्फ तिलंगा और बहन रेनू के खिलाफ नामजद तहरीर दी है।
नवाबगंज थाना के प्रभारी निरीक्षक अभय सिंह ने दूरभाष पर बताया कि मौके से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है। आरोपियों के गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। जल्द ही आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे।
