पत्नी को बहाने से बाजार ले गया फिर कर दी हत्या, शव सड़क के किनारे फेंक फैलाई अफवाह

परिजनों के मुताबिक, 28 अक्टूबर की शाम करीब 6:30 बजे पति मुकेश सुषमा को लेक बाजार लेकर गया था। लौटते वक्त नई बस्ती फार्म वन के पास उसकी बेरहमी से हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया। कुछ देर बाद राहगीरों ने खून से लथपथ शव देखा और पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर नवाबगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के भाई ने पति मुकेश, सास, मौसा तिलक राम उर्फ तिलंगा और बहन रेनू के खिलाफ नामजद तहरीर दी है।