Heavy Rain Alert: अगले 12 घंटे में यूपी के इन 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD latest update

Heavy Rain Alert: मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार रविवार को सबसे ज्यादा बारिश सोनभद्र जिले में हुई। जहां 130 मिमी बारिश दर्ज किया गया। इसके अलावा मिर्जापुर में 105 मिमी, भदोही में 98 मिमी और प्रयागराज में 72 मिमी वर्षा मापी गई। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के अनुसार, सोमवार को पूर्वांचल और तराई के जिलों में कई स्थानों पर तेज बारिश के आसार हैं। जबकि 26 अगस्त के बाद बारिश की धार कमजोर पड़ जाएगी। 29 अगस्त से एक बार फिर इसके रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है।