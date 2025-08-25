Patrika LogoSwitch to English

Heavy Rain Alert: अगले 12 घंटे में यूपी के इन 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD latest update

Heavy Rain alert: मौसम विभाग ने अगले 12 घंटे में यूपी के इन 30 जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Aug 25, 2025

Heavy Rain Alert
बारिश की सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

Heavy Rain Alert: उत्तर प्रदेश में बीते तीन दिनों से मानसून दोबारा रफ्तार पकड़ चुका है। दक्षिणी और तराई क्षेत्रों में जगह-जगह मध्यम से लेकर तेज बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने सोमवार (25 अगस्त) को राज्य के पूर्वी व तराई बेल्ट के लगभग 30 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 26 अगस्त से अगले तीन दिनों तक बारिश की तीव्रता कम होने की उम्मीद है।

Heavy Rain Alert: मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार रविवार को सबसे ज्यादा बारिश सोनभद्र जिले में हुई। जहां 130 मिमी बारिश दर्ज किया गया। इसके अलावा मिर्जापुर में 105 मिमी, भदोही में 98 मिमी और प्रयागराज में 72 मिमी वर्षा मापी गई। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के अनुसार, सोमवार को पूर्वांचल और तराई के जिलों में कई स्थानों पर तेज बारिश के आसार हैं। जबकि 26 अगस्त के बाद बारिश की धार कमजोर पड़ जाएगी। 29 अगस्त से एक बार फिर इसके रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है।

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर समेत आसपास के क्षेत्रों के लिए विभाग ने चेतावनी जारी की है।

25 Aug 2025 08:39 am

Heavy Rain Alert: अगले 12 घंटे में यूपी के इन 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD latest update

