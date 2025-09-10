गोंडा में भीषण हादसा, पोते का शव देख दादा बेहाल, माँ की आँखों के सामने छिन गई जिंदगी

गोंडा जिले के वजीरगंज थाना के गांव अनुभुला के रहने वाले राधेश्याम साहू अपनी बहू संजू और चार वर्षीय पोते आयुष्मान उर्फ आरव को लेकर बाइक से वजीरगंज सीएचसी पहुँचे थे। दरअसल, कुछ दिन पहले बंदर के काटने के बाद संजू को रैबीज का टीका लगवाना था। टीका लगवाने के बाद तीनों घर लौट रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी बाइक अयोध्या-गोंडा हाइवे पर अनुभुला मोड़ के पास पहुँची। अचानक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रैक्टर-ट्राली ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी। कि छोटा आयुष्मान मौके पर ही मौत के आगोश में समा गया। हादसे में घायल हुई उसकी माँ संजू और दादा राधेश्याम को राहगीरों की मदद से तुरंत सीएचसी वजीरगंज में भर्ती कराया गया। जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। मासूम के मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। एक ओर दादा ने अपने पोते को खोने का दर्द सहा, तो दूसरी ओर माँ की आँखों के सामने उसका जिगर का टुकड़ा हमेशा के लिए छिन गया। घटना की सूचना मिलते ही वजीरगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुँची।