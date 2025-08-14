फाइलेरिया की दवा खाने के बाद यदि ये लक्षण दिखे तो घबराएं नहीं, जानिए ऐसा क्यों होता?

जिले के कटरा बाजार, हलधरमऊ एवं कर्नलगंज विकास खंडों के कई गांवों में जाकर चल रहे अभियान का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने ग्राम प्रधान, कोटेदार, समूह सखी एवं स्कूलों के प्रतिनिधियों से भेंटकर उनके सहभागिता की सराहना की तथा मासांत तक चलने वाले पूरे अभियान के दौरान उनके सहयोग की अपेक्षा की।

ग्रामीणों से बातचीत करते हुए डॉक्टर मानिक रेलान ने आम जनमानस से अपील की कि जब आशा कार्यकर्ता दवा लेकर आएं, तो वे खुद भी दवा लें और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि यह दवा फाइलेरिया मरीजों के इलाज के लिए नहीं, बल्कि स्वस्थ लोगों को इस लाइलाज बीमारी से बचाव के लिए इस माह के अंत तक स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर-घर जाकर खिलाई जा रही है। डॉक्टर मानिक ने कहा कि यह मच्छरों के माध्यम से फैलने वाली बीमारी है।