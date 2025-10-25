पापा ने मम्मी को पहले चाकू से मारा… फिर हथौड़े से कूचा, मासूम की बात सुनकर सन्न रह गए लोग

गुनीराम फल का ठेला लगाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। जबकि आरती घर संभालती थी। पड़ोसियों के अनुसार, दोनों में झगड़े इतने आम हो चुके थे कि लोग अब बीच-बचाव भी नहीं करते थे। शनिवार सुबह अचानक दोनों के बीच विवाद बढ़ा तो आरोपी ने गुस्से में पत्नी पर हमला कर दिया। हत्या के बाद गुनीराम अपने बेटे को ससुराल छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है।