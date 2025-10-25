Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

पापा ने मम्मी को पहले चाकू से मारा… फिर हथौड़े से कूचा, मासूम की बात सुनकर सन्न रह गए लोग

उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। नवाबगंज के कोल्हमपुर में पति ने अपने 8 साल के बेटे के सामने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। मासूम ने रोते हुए बताया- "पापा ने मम्मी को चाकू और हथौड़े से मारा।" पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 25, 2025

गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के कोल्हमपुर कस्बे में शनिवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात ने इलाके को दहशत में डाल दिया। यहां एक व्यक्ति ने अपने आठ वर्षीय बेटे के सामने ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने पहले पत्नी पर चाकू से कई वार किए। फिर हथौड़े से सिर कुचल दिया। इसके बाद बेटे को ननिहाल में छोड़कर फरार हो गया।

गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के कोल्हमपुर गांव में मृतका के मासूम बेटे ने रो- रो कर अपने मामा को बताया, “पापा ने मम्मी को चाकू मारा, फिर हथौड़े से मारा। मासूम बच्चे की बात सुनकर ननिहाल के लोग कुछ देर के लिए सन्न रह गए। जानकारी के मुताबिक, मृतका आरती और आरोपी गुनीराम ने करीब 8 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद दो बच्चे हुए। बताया जा रहा है कि पिछले एक वर्ष से पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता रहता था।

आरोपी फल का ठेला लगाकर परिवार चलता था

गुनीराम फल का ठेला लगाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। जबकि आरती घर संभालती थी। पड़ोसियों के अनुसार, दोनों में झगड़े इतने आम हो चुके थे कि लोग अब बीच-बचाव भी नहीं करते थे। शनिवार सुबह अचानक दोनों के बीच विवाद बढ़ा तो आरोपी ने गुस्से में पत्नी पर हमला कर दिया। हत्या के बाद गुनीराम अपने बेटे को ससुराल छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है।

थानाध्यक्ष बोले- जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा


थानाध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है। टीमों को संभावित ठिकानों पर भेजा गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Oct 2025 03:38 pm

Published on:

25 Oct 2025 02:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / पापा ने मम्मी को पहले चाकू से मारा… फिर हथौड़े से कूचा, मासूम की बात सुनकर सन्न रह गए लोग

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Gonda Accident: मां और चाचा के चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई इलाज के दौरान लखनऊ में मासूम ने तोड़ा दम

Gonda Accident
गोंडा

Gonda Accident: मूर्ति विसर्जन से लौट रही ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक सवार तीन युवकों को रौंदा, एक की हालत गंभीर

Gonda
गोंडा

पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज! घट गईं ग्राम पंचायतें बदले समीकरण, क्या 2011 की जनसंख्या पर तय होगा आरक्षण?

Gonda
गोंडा

गोंडा- बलरामपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसाः रोडवेज बस और कार की भीषण टक्कर दो की मौत, तीन घायल

Gonda
गोंडा

रिश्ते हुए शर्मसार: बेटे ने सिलबट्टे से कूचकर मां की हत्या कर दी, वजह जानकर सन्न रह गए लोग

Gonda
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.