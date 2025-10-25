पापा ने मम्मी को पहले चाकू से मारा… फिर हथौड़े से कूचा, मासूम की बात सुनकर सन्न रह गए लोग

गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के कोल्हमपुर कस्बे में शनिवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात ने इलाके को दहशत में डाल दिया। यहां एक व्यक्ति ने अपने आठ वर्षीय बेटे के सामने ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने पहले पत्नी पर चाकू से कई वार किए। फिर हथौड़े से सिर कुचल दिया। इसके बाद बेटे को ननिहाल में छोड़कर फरार हो गया।
गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के कोल्हमपुर गांव में मृतका के मासूम बेटे ने रो- रो कर अपने मामा को बताया, “पापा ने मम्मी को चाकू मारा, फिर हथौड़े से मारा। मासूम बच्चे की बात सुनकर ननिहाल के लोग कुछ देर के लिए सन्न रह गए। जानकारी के मुताबिक, मृतका आरती और आरोपी गुनीराम ने करीब 8 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद दो बच्चे हुए। बताया जा रहा है कि पिछले एक वर्ष से पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता रहता था।
गुनीराम फल का ठेला लगाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। जबकि आरती घर संभालती थी। पड़ोसियों के अनुसार, दोनों में झगड़े इतने आम हो चुके थे कि लोग अब बीच-बचाव भी नहीं करते थे। शनिवार सुबह अचानक दोनों के बीच विवाद बढ़ा तो आरोपी ने गुस्से में पत्नी पर हमला कर दिया। हत्या के बाद गुनीराम अपने बेटे को ससुराल छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है।
थानाध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है। टीमों को संभावित ठिकानों पर भेजा गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
गोंडा
उत्तर प्रदेश
