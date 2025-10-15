बिहार में बनेगी जेडीयू-भाजपा सरकार” -बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा दावा, अखिलेश पर साधा निशाना

बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह
कैसरगंज के पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बुधवार को दावा किया कि बिहार में जल्द ही जेडीयू और भाजपा की गठबंधन सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एनडीए ने पूर्व में बिहार को सुशासन दिया था। उसी तरह एक बार फिर एनडीए का परचम लहराएगा।
बृजभूषण शरण सिंह गोण्डा जिले के कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वीकृत एक इंटर कॉलेज के भूमि पूजन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कई मुद्दों पर बेबाक राय रखी।
अखिलेश यादव के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपी अब “सांड मुक्त” हो गया है। पूर्व सांसद ने चुटकी लेते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हमेशा गोलमोल बयान देते हैं। वहीं, प्रदेश में खाद्य विभाग की लगातार हो रही छापेमारी पर उन्होंने कहा कि लोगों को शुद्ध दूध और खाद्य पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। क्योंकि स्वस्थ परिवार से ही देश समृद्ध बनता है।
हरियाणा में आईपीएस अधिकारी की संदिग्ध मौत के मामले पर उन्होंने कहा कि अधिकारी की पत्नी की मांग पर निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। आजम खान को सुरक्षा देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार ने गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा प्रदान की होगी। ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित रहे।
कर्नलगंज विधानसभा में किसी नई सियासी करवट के संकेत के सवाल पर उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, “आप भी अखिलेश की तरह गोलमोल सवाल कर रहे हैं।
अंत में उन्होंने दोहराया कि बिहार की राजनीति में एनडीए एक बार फिर मजबूती से वापसी करेगा। बीजेपी-जेडीयू मिलकर प्रदेश को फिर सुशासन की राह पर आगे बढ़ाएंगे।
