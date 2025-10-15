बिहार में बनेगी जेडीयू-भाजपा सरकार” -बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा दावा, अखिलेश पर साधा निशाना

बृजभूषण शरण सिंह गोण्डा जिले के कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वीकृत एक इंटर कॉलेज के भूमि पूजन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कई मुद्दों पर बेबाक राय रखी।

अखिलेश यादव के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपी अब “सांड मुक्त” हो गया है। पूर्व सांसद ने चुटकी लेते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हमेशा गोलमोल बयान देते हैं। वहीं, प्रदेश में खाद्य विभाग की लगातार हो रही छापेमारी पर उन्होंने कहा कि लोगों को शुद्ध दूध और खाद्य पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। क्योंकि स्वस्थ परिवार से ही देश समृद्ध बनता है।