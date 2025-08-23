Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

कजरीतीज स्पेशल ट्रैफिक प्लानः गोंडा से होकर न जाये, चार दिन रहेगा रूट डायवर्जन, ये वैकल्पिक मार्ग अपनाए

गोंडा जिले में कजरी तीज (हरितालिका तीज) को लेकर पृथ्वी नाथ दुख हरण नाथ मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में भारी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करेंगे। जिसको लेकर 4 दिन गोंडा में रूट डायवर्जन रहेगा। लखनऊ, बलरामपुर, अयोध्या, श्रावस्ती, बहराइच से गोंडा होकर जाने वाले वाहन चालक ध्यान दें।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Aug 23, 2025

Kajriteej
फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले में कजरी तीज (हरितालिका तीज) को लेकर 24 अगस्त से 27 अगस्त तक रूट डायवर्जन रहेगा। ऐसे में हल्के और भारी वाहनों के लिए अलग-अलग रूट तय किए गए हैं। मुश्किल से बचने के लिए जान ले ट्रैफिक रूट प्लान इस तरह रूट डायवर्जन रहेगा।

लखनऊ से चलकर जनपद बहराइच, बलरामपुर व श्रावस्ती जाने वाले वाहनों का डायवर्जन ऐसे वाहन जो लखनऊ से चलकर कर्नलगंज होते हुए जनपद बहराइच, बलरामपुर व श्रावस्ती को जाने के लिए जनपद गोण्डा की सीमा में प्रवेश करते है। उन्हें जरवल रोड से ही कैसरंगज मार्ग पर डायवर्ट होकर बहराइच-पयागपुर के रास्ते अपने गन्तव्य को प्रस्थान करेगें। जनपद बलरामपुर, श्रावस्ती व बहराइच से चलकर लखनऊ को जाने वाले वाहन ऐसे वाहन जिन्हें उतरौला, बलरामपुर, श्रावस्ती व बहराइच से चलकर लखनऊ को जाना है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना बुढ़ापे की लाठी, मिलेगा 3 हजार प्रतिमाह, जाने पूरी प्रक्रिया
गोंडा
Pradhan mantri

बड़े वाहनों का रूट डायवर्जन

ऐसे वाहन बलरामपुर-श्रावस्ती-बहराइच-पयागपुर-कैसरगंज के रास्ते जरवलरोड़ बाराबंकी होते हुए लखनऊ को प्रस्थान करेगें। जनपद बहराइच, बलरामपुर व श्रावस्ती से अयोध्या को जाने वाले वाहन ऐसे वाहन जिन्हें गोण्डा शहर से होकर वाया-वजीरगंज-नवाबगंज होकर अयोध्या को जाना है। ऐसे सभी वाहनों को जनपद बलरामपुर से ही उतरौला रोड की तरफ डायवर्ट कराकर बेवा चौराहा, बस्ती के रास्ते अयोध्या को प्रस्थान करेगें ।

जनपद अय़ोध्या से चलकर बलरामपुर, बहराइच व श्रावस्ती को जाने वाले वाहन

ऐसे वाहन जिन्हें अय़ोध्या से जनपद बलरामपुर, श्रावस्ती व बहराइच को जाना है, ऐसे सभी वाहनों को लोलपुर पुल से ही जनपद बस्ती की ओर डायवर्ट होकर बस्ती-डुमरियागंज के रास्ते उतरौला रोड होते हुए अपने गन्तव्य को प्रस्थान करेगें। गोण्डा शहर में वाहनों के प्रवेश का प्रतिबंध उक्त अवधि में जनपद की सीमा में भारी वाहनों (आवश्यक सेवाओं में वाहनों को छोड़कर) का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित है।

छोटे व हल्के वाहनों का डायवर्जन

लखनऊ से चलकर जनपद बहराइच, बलरामपुर व श्रावस्ती जाने वाले वाहनो का डायवर्जन

ऐसे वाहन जो लखनऊ से चलकर कर्नलगंज होते हुए जनपद बहराइच, बलरामपुर व श्रावस्ती को जाने हेतु जनपद गोण्डा की सीमा में प्रवेश करते है ऐसे सभी वाहनों को जरवल रोड से ही कैसरंगज मार्ग पर डायवर्ट होकर बहराइच पयागपुर के रास्ते अपने गन्तव्य को प्रस्थान करेगें ।

जनपद बलरामपुर, श्रावस्ती व बहराइच से लखनऊ को जाने वाले वाहनो का डायवर्जन

ऐसे वाहन जिन्हें उतरौला, बलरामपुर, श्रावस्ती व बहराइच से चलकर लखनऊ को जाना है, ऐसे सभी वाहनों को बलरामपुर-श्रावस्ती- बहराइच-पयागपुर कैसरगंज के रास्ते जरवलरोड बाराबंकी होते हुए लखनऊ को प्रस्थान करेगें ।

बहराइच, बलरामपुर व श्रावस्ती से चलकर अयोध्या को जाने वाले वाहनों का डायवर्जन

ऐसे वाहन जिन्हें बलरामपुर,बहराइच व श्रावस्ती से चलकर अयोध्या को जाना है, ऐसे सभी वाहनों को बलरामपुर से उतरौला रोड से डायवर्ट होकर, रेहरा बाजार, मनकापुर, कोल्हमपुर होकर लोलपुर के रास्ते अपने गन्तव्य को प्रस्थान करेगें।

अयोध्या से चलकर जनपद बहराइच, बलरामपुर व श्रावस्ती को जाने वाले वाहनों का डायवर्जन

ऐसे वाहन जिन्हें अयोध्या से चलकर गोण्डा शहर के रास्ते बहराइच, बलरामपुर व श्रावस्ती को जाना है, ऐसे सभी वाहनों को लोलपुर पुल से ही कोल्हमपुर मार्ग (थाना नवाबगंज क्षेत्र के रास्ते मनकापुर-उतरौला होते हुए प्रस्थान करेगें।

लखनऊ से चलकर गोण्डा शहर को आने वाले छोटे वाहनों का डायवर्जन

ऐसे वाहन जिन्हें लखनऊ से प्रस्थान कर लखनऊ, बाराबंकी होकर जनपद गोण्डा को आते है ऐसे सभी वाहनों को जरवलरोड़ से भंभुवा (थाना कर्नलगंज गोण्डा) से दाहिने भौरीगंज होते हुए परसपुर-डेहरास के रास्ते गोण्डा आयेगें ।
इसी प्रकार लखनऊ से चलकर जनपद अयोध्या के रास्ते गोण्डा शहर को आने वाले वाहनों को लोलपुर के रास्ते जनपद की सीमा में प्रवेश करेगें। जनपद गोण्डा के हल्के वाहनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा।

