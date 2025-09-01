अयोध्या से जुड़कर चमकेगा कोंडर गांव, पतंजलि की जन्मस्थली पर जानिए सरकार का मास्टर प्लान

केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि कोंडर क्षेत्र को टिकरी और आरगा पार्वती रामसर साइट से जोड़ा जाएगा। जिससे यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने महर्षि पतंजलि के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित करने की दिशा में चल रही कवायद पर भी भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के लिए जमीन चिन्हित की जा चुकी है। इसके बनने से आयुर्वेद और योग आधारित प्राचीन शोध व उपचार पद्धति को पुनर्जीवन मिलेगा।

कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि कोंडर केवल गोंडा जिले की ही धरोहर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्थल अयोध्या के बेहद करीब है। लिहाजा अयोध्या आने वाले धर्मिक पर्यटक यहां भी आ सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज पूरी दुनिया 21 जून को योग दिवस मना रही है। ऐसे में योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली को विकसित करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कोंडर का नाम विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए सरकार गंभीर है। और यहां के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। जिन्होंने केंद्रीय राज्यमंत्री का स्वागत किया। और महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली के लिए उठाए जा रहे कदमों पर खुशी जताई।