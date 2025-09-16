नवजात मौत मामले में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, बोले- सीएमओ का बयान निंदनीय, सदन में उठेगा मुद्दा

जिला पंचायत अध्यक्ष पर भी हुए हमले का जिक्र करते हुए यादव ने कहा कि अगर जिले का प्रथम नागरिक ही न्याय नहीं पा रहा है तो आम लोगों को न्याय कैसे मिलेगा।

उन्होंने सीएमओ डॉक्टर रश्मि वर्मा के बयान पर भी कड़ा एतराज जताया। हाल ही में नवजात शिशु की मौत पर दिए उनके बयान को निंदनीय बताते हुए यादव ने कहा कि अगर उनके अपने बच्चों के साथ ऐसा होता तो क्या वह ऐसी बातें करतीं? उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम में अरविंद गिरी, सूरज सिंह, अरशद हुसैन, राम शिरोमणि वर्मा, मकसूद आलम, अजय गौतम समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं सपा नेत्री सुशीला गौतम ने भी घटना को लेकर मीडिया से अपनी बात रखी।