नवजात मौत मामले में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, बोले- सीएमओ का बयान निंदनीय, सदन में उठेगा मुद्दा

विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने सुशीला गौतम हमले और नवजात शिशु की मौत को लेकर सरकार पर निशाना साधा। बोले-अगर सीएमओ के बच्चों के साथ ऐसा होता तो क्या वह ऐसी बातें करतीं?

गोंडा

Mahendra Tiwari

Sep 16, 2025

Gonda
नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले में सोमवार को समाजवादी पार्टी के विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हाल ही में सपा नेत्री सुशीला गौतम पर हुए हमले को लेकर सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। यादव ने कहा कि इस घटना में पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया है। जबकि यह मामला बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। यूपी में इस समय जंगलराज कायम है।

पुलिस मुठभेड़ों पर उठाया सवाल

नेता प्रतिपक्ष पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि आए दिन पुलिस मुठभेड़ों में जंग लगे तमंचे बरामद कर वाहवाही लूट रही है। लेकिन जब नेताओं और आम जनता पर हमले होते हैं, तब सही कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने गाजीपुर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हुई तो तुरंत कार्रवाई हुई, लेकिन दूसरी घटनाओं को अफवाह कहकर टाल दिया जाता है।

प्रथम नागरिक को न्याय नहीं मिल रहा तो आम लोगों को कैसे मिलेगा

जिला पंचायत अध्यक्ष पर भी हुए हमले का जिक्र करते हुए यादव ने कहा कि अगर जिले का प्रथम नागरिक ही न्याय नहीं पा रहा है तो आम लोगों को न्याय कैसे मिलेगा।
उन्होंने सीएमओ डॉक्टर रश्मि वर्मा के बयान पर भी कड़ा एतराज जताया। हाल ही में नवजात शिशु की मौत पर दिए उनके बयान को निंदनीय बताते हुए यादव ने कहा कि अगर उनके अपने बच्चों के साथ ऐसा होता तो क्या वह ऐसी बातें करतीं? उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम में अरविंद गिरी, सूरज सिंह, अरशद हुसैन, राम शिरोमणि वर्मा, मकसूद आलम, अजय गौतम समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं सपा नेत्री सुशीला गौतम ने भी घटना को लेकर मीडिया से अपनी बात रखी।

16 Sept 2025 09:08 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / नवजात मौत मामले में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, बोले- सीएमओ का बयान निंदनीय, सदन में उठेगा मुद्दा

