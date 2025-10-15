दीपावली से पहले बड़ी कार्रवाई: बिना लाइसेंस के बन रहा था मिलावटी छेना, 7.76 लाख का माल नष्ट!

छापे के दौरान एक खाद्य प्रतिष्ठान पर बिना लाइसेंस के छेना और पनीर तैयार किया जा रहा था। मौके से दूषित, दुर्गंधयुक्त और चींटों से भरा करीब 5970 किलो छेना बरामद हुआ। जिसे मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। बरामद मिलावटी छेने की कीमत लगभग 7.76 लाख आंकी गई है। खाद्य टीम ने मौके से छेना मिठाई के दो नमूने, एक अपमिश्रक, दूध और पनीर के नमूने जांच के लिए संकलित किए हैं। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. संजय सिंह, प्रमोद कुमार, संतोष कुमार और अंकुर मिश्रा शामिल रहे। अधिकारियों ने खाद्य कारोबारी शिवचरन पुत्र झगरू को सख्त चेतावनी देते हुए बिना लाइसेंस के चल रहे कारोबार को तत्काल बंद करा दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।