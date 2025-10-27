बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 17 बीईओ के कार्यक्षेत्र बदले, देखें किसे कहां मिली तैनाती

इसके अलावा, सुशील कुमार सिंह को परसपुर से करनैलगंज, रियाज अहमद को तरबगंज से रूपईडीह, और आर.के. सिंह को बेलसर से बीईओ मुख्यालय भेजा गया है। वे नगर क्षेत्र का कार्य भी देखेंगे। स्थानांतरण सूची के अनुसार, हेमलता त्रिपाठी को वजीरगंज से नवाबगंज, हर्षित पांडेय को नवाबगंज से मनकापुर, अंजनी कुमार सिंह को मनकापुर से कटरा बाजार, गीतांजलि को छपिया से इटियाथोक, और महेन्द्र कुमार यादव को बभनजोत से छपिया भेजा गया है। इसके साथ ही कोमल यादव को नगर क्षेत्र कार्यालय में सहयोगी के रूप में नियुक्त किया गया है। बीएसए ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने नए कार्यस्थलों पर शीघ्र कार्यभार ग्रहण करें ताकि विभागीय गतिविधियों पर कोई प्रभाव न पड़े।