गोंडा

बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 17 बीईओ के कार्यक्षेत्र बदले, देखें किसे कहां मिली तैनाती

शैक्षिक सत्र 2025-26 के बीच बेसिक शिक्षा विभाग में तबादलों की बड़ी सूची जारी की गई है। डीएम की मंजूरी के बाद बीएसए अतुल कुमार तिवारी ने कई खंड शिक्षा अधिकारियों के कार्यक्षेत्रों में बदलाव किया है। नए आदेश के तहत कुछ बीईओ को अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। जानिए किस अधिकारी को अब कौन सा ब्लॉक सौंपा गया है।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Oct 27, 2025

Gonda

गोंडा जिला प्रशासन की मंजूरी मिलने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में व्यापक स्तर पर तबादले किए गए हैं। डीएम प्रियंका निरंजन की स्वीकृति के बाद बीएसए अतुल कुमार तिवारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के कार्यक्षेत्रों में बदलाव करते हुए नए दायित्व सौंपे हैं।

नई व्यवस्था के अनुसार झंझरी ब्लॉक के बीईओ डॉ. समय प्रकाश पाठक को पंडरी कृपाल ब्लॉक का प्रभार दिया गया है, साथ ही वे मुजेहना का अतिरिक्त कार्य भी देखेंगे। वहीं, मुजेहना के बीईओ उपेंद्र त्रिपाठी को झंझरी भेजा गया है। बीएसए ने बताया कि शशांक कुमार सिंह को पंडरी कृपाल से बभनजोत, मनीष कुमार सिंह को रूपईडीह से तरबगंज, चंद्र भूषण पांडेय को इटियाथोक से परसपुर, नूतन जायसवाल को करनैलगंज से बेलसर, और श्रवण कुमार तिवारी को हलधरमऊ से वजीरगंज स्थानांतरित किया गया है। वहीं, सीमा पांडेय को कटरा बाजार से हलधरमऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

किस कहां मिली तैनाती

इसके अलावा, सुशील कुमार सिंह को परसपुर से करनैलगंज, रियाज अहमद को तरबगंज से रूपईडीह, और आर.के. सिंह को बेलसर से बीईओ मुख्यालय भेजा गया है। वे नगर क्षेत्र का कार्य भी देखेंगे। स्थानांतरण सूची के अनुसार, हेमलता त्रिपाठी को वजीरगंज से नवाबगंज, हर्षित पांडेय को नवाबगंज से मनकापुर, अंजनी कुमार सिंह को मनकापुर से कटरा बाजार, गीतांजलि को छपिया से इटियाथोक, और महेन्द्र कुमार यादव को बभनजोत से छपिया भेजा गया है। इसके साथ ही कोमल यादव को नगर क्षेत्र कार्यालय में सहयोगी के रूप में नियुक्त किया गया है। बीएसए ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने नए कार्यस्थलों पर शीघ्र कार्यभार ग्रहण करें ताकि विभागीय गतिविधियों पर कोई प्रभाव न पड़े।

Updated on:

27 Oct 2025 07:18 pm

Published on:

27 Oct 2025 07:17 pm

