Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोंडा

पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेर बदल, 23 दरोगा का हुआ तबादला, देखें लिस्ट

पुलिस अधीक्षक ने एक ही स्थान पर काफी दिनों से जमें रहे। दरोगाओं की तैनाती में फेरबदल किया है। 22 दरोगा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैनाती दी गई है। जबकि एक सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया है।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Aug 20, 2025

Police
पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल

गोंडा जिले के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने एक बार फिर पुलिस कर्मियों की तैनाती में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है। 82 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का स्थानांतरण करने के बाद इस बार 23 दरोगा की तैनाती में फेरबदल किया है।

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए एक बार फिर 23 दरोगा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैनाती दी गई है। इनमें उप निरीक्षक अजयकांत द्विवेदी को पुलिस लाइन से कोतवाली करनैलगंज, उप निरीक्षक अशफाक खां को पुलिस लाइन से थाना खोडारे, उप निरीक्षक वेदराम को पुलिस लाइन से वरिष्ठ उप निरीक्षक करनैलगंज, उपनिरीक्षक मुकेश मणि त्रिपाठी को पुलिस लाइन से थाना कटरा बाजार, उपनिरीक्षक उपेंद्र कुमार सिंह को पुलिस लाइन से कोतवाली देहात, उप निरीक्षक आरती वर्मा को पुलिस लाइन से कोतवाली नगर, जगदीश प्रसाद को पुलिस लाइन से थाना कौड़िया, उपनिरीक्षक राजेश पांडे को पुलिस लाइन से कर्नलगंज, उप निरीक्षक विजय शंकर को पुलिस लाइन से कोतवाली देहात, राजेंद्र प्रसाद को पुलिस लाइन से छपिया, जावेद अहमद को पुलिस लाइन से इटियाथोक, महेश राम पुलिस लाइन से छपिया, रामाज्ञा प्रसाद को पुलिस लाइन से मोतीगंज, मोहनलाल यादव को पुलिस लाइन से धानेपुर, भोला प्रसाद को पुलिस लाइन से छपिया, रणविजय सिंह को पुलिस लाइन से थाना वजीरगंज, शिवकुमार सरोज को पुलिस लाइन से खोडारे, दिलीप कुमार को पुलिस लाइन से धानेपुर, ओमवीर सिंह को पुलिस लाइन से थाना कौड़िया, विनोद कुमार सिंह को पुलिस लाइन से खोडारे, विनोद कुमार सिंह को पुलिस लाइन से खोडारे, रमेश कुमार को पुलिस लाइन से महिला थाना, रामधारी दिनकर को वजीरगंज से पुलिस लाइन भेजा गया है।

ये भी पढ़ें

School Closed: कल 21 अगस्त को बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, डीएम ने किया छुट्टी का एलान
ग्रेटर नोएडा
School Holiday

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 05:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेर बदल, 23 दरोगा का हुआ तबादला, देखें लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.