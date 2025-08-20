पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेर बदल, 23 दरोगा का हुआ तबादला, देखें लिस्ट

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए एक बार फिर 23 दरोगा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैनाती दी गई है। इनमें उप निरीक्षक अजयकांत द्विवेदी को पुलिस लाइन से कोतवाली करनैलगंज, उप निरीक्षक अशफाक खां को पुलिस लाइन से थाना खोडारे, उप निरीक्षक वेदराम को पुलिस लाइन से वरिष्ठ उप निरीक्षक करनैलगंज, उपनिरीक्षक मुकेश मणि त्रिपाठी को पुलिस लाइन से थाना कटरा बाजार, उपनिरीक्षक उपेंद्र कुमार सिंह को पुलिस लाइन से कोतवाली देहात, उप निरीक्षक आरती वर्मा को पुलिस लाइन से कोतवाली नगर, जगदीश प्रसाद को पुलिस लाइन से थाना कौड़िया, उपनिरीक्षक राजेश पांडे को पुलिस लाइन से कर्नलगंज, उप निरीक्षक विजय शंकर को पुलिस लाइन से कोतवाली देहात, राजेंद्र प्रसाद को पुलिस लाइन से छपिया, जावेद अहमद को पुलिस लाइन से इटियाथोक, महेश राम पुलिस लाइन से छपिया, रामाज्ञा प्रसाद को पुलिस लाइन से मोतीगंज, मोहनलाल यादव को पुलिस लाइन से धानेपुर, भोला प्रसाद को पुलिस लाइन से छपिया, रणविजय सिंह को पुलिस लाइन से थाना वजीरगंज, शिवकुमार सरोज को पुलिस लाइन से खोडारे, दिलीप कुमार को पुलिस लाइन से धानेपुर, ओमवीर सिंह को पुलिस लाइन से थाना कौड़िया, विनोद कुमार सिंह को पुलिस लाइन से खोडारे, विनोद कुमार सिंह को पुलिस लाइन से खोडारे, रमेश कुमार को पुलिस लाइन से महिला थाना, रामधारी दिनकर को वजीरगंज से पुलिस लाइन भेजा गया है।