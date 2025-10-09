मंत्री नितिन अग्रवाल बोले- आजम खां कोई तीर्थस्थल नहीं गए थे, बिहार चुनाव और गोरखपुर पोस्टर विवाद पर दिया बड़ा बयान

बिहार विधानसभा चुनाव पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि एनडीए में किसी तरह का मतभेद नहीं है। सभी सहयोगी दल एकजुट होकर चुनाव मैदान में हैं। और निश्चित रूप से एनडीए की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में जंगलराज खत्म कर सुशासन की स्थापना की है। आरजेडी द्वारा महिला सुरक्षा की बात करना सबसे बड़ा मजाक है। क्योंकि उनके शासन में महिलाओं के अपहरण और हत्याएं आम बात थीं। इस अवसर पर कार्यक्रम में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राजेश रायचंदानी, दीपक अग्रवाल, नीरज मौर्य, आशीष त्रिपाठी, राकेश तिवारी, प्रिंस चौरसिया, दीपक गुप्ता और अरविंद पाठक समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।