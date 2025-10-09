मंत्री नितिन अग्रवाल बोले- आजम खां कोई तीर्थस्थल नहीं गए थे, बिहार चुनाव और गोरखपुर पोस्टर विवाद पर दिया बड़ा बयान

मंत्री नितिन अग्रवाल फोटो सोर्स पत्रिका
प्रदेश के आबकारी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने बुधवार को गोंडा पहुंचे। यहां पर आयोजित व्यापारी सम्मेलन में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता कि मीडिया आजम खां को इतना महत्व क्यों दे रही है। वे किसी तीर्थयात्रा पर नहीं गए थे। बल्कि गंभीर मामलों में सजा काटकर न्यायिक प्रक्रिया से बाहर आए हैं। अभी वे बरी नहीं हुए हैं। सिर्फ जमानत पर बाहर हैं। नितिन अग्रवाल ने कहा कि किसी का उनसे मिलना पूरी तरह निजी मामला है।
मीडिया के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि “गोरखपुर में ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर मामले में सरकार उसी भाषा में जवाब देगी। जिस भाषा में बात होगी।” उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब कोई सरकार कर (टैक्स) घटा रही है। जीएसटी में राहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशवासियों को दिया गया दीपावली उपहार है।
नितिन अग्रवाल ने व्यापारियों को जीएसटी में दी गई छूट के फायदे गिनाए। दीपावली पर विदेशी उत्पादों के बहिष्कार की अपील की। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना चाहिए।
बिहार विधानसभा चुनाव पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि एनडीए में किसी तरह का मतभेद नहीं है। सभी सहयोगी दल एकजुट होकर चुनाव मैदान में हैं। और निश्चित रूप से एनडीए की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में जंगलराज खत्म कर सुशासन की स्थापना की है। आरजेडी द्वारा महिला सुरक्षा की बात करना सबसे बड़ा मजाक है। क्योंकि उनके शासन में महिलाओं के अपहरण और हत्याएं आम बात थीं। इस अवसर पर कार्यक्रम में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राजेश रायचंदानी, दीपक अग्रवाल, नीरज मौर्य, आशीष त्रिपाठी, राकेश तिवारी, प्रिंस चौरसिया, दीपक गुप्ता और अरविंद पाठक समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।
