मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 15, 16, 17, 18, 19 आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में उमस भरी गर्मी तेज धूप के बीच मानसून एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव होने के बाद IMD ने पूर्वी यूपी के 23 जिलों में आंधी- तूफान के साथ 5 दिन भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। गोरखपुर, वाराणसी सहित कई जिलों में आज बारिश रिकार्ड की गई है।
उत्तर प्रदेश में बीते तीन-चार दिनों से तेज धूप और उमस भरी गर्मी लोगों को सता रही है। भीषण गर्मी के बीच कल से मौसम का मिजाज बदलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक पूर्वी यूपी में 15 से 19 सितंबर तक झमाझम बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अनुमान है। कुछ स्थानों पर वज्रपात होने की संभावना है। जबकि पश्चिमी यूपी में बारिश के लिए अगले 5 दिनों तक कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग ने पूरे पश्चिमी यूपी को ग्रीन जोन में रखा है। यहां पर उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। 14 सितंबर यानी आज उत्तर प्रदेश में कहीं भी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। तापमान की बात करें तो प्रदेश के में उरई और प्रयागराज में 36.8℃ अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। कानपुर ग्रामीण में 36.4℃, सुल्तानपुर में 36℃, हमीरपुर में 36.2℃, झांसी में 35℃, बांदा में 35.4℃, बहराइच में 35.6℃ और वाराणसी बीएचयू में 35.1℃ अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। इसी तरह लखनऊ में 35.3℃ अधिकतम और 26.5℃ न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं बाराबंकी में 24℃, हरदोई में 25.5℃, इटावा में 23.4℃, लखीमपुर खीरी में 27℃, बलिया में 28.5℃ न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है।
गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, वाराणसी, श्रावस्ती, जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, आजमगढ़, बस्ती, फ़ैज़ाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, चंदौली, अमेठी, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बस्ती, सहित आसपास के इलाकों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।