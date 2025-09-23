ई-रिक्शा चालक की हत्या का खुलासा, झांसी से पकड़ा गया ग्यारवीं का छात्र, पूछताछ में किया चौंकाने वाला खुलासा

गोण्डा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में 26/27 अगस्त की रात ई-रिक्शा चालक संगम लाल की हत्या कर शव को गांव के बाहर झाड़ियों में फेंक दिया गया था। मृतक के भाई सत्यनारायण की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने घटना को गंभीरता से लेते हुए तीन टीमों का गठन किया और एसओजी व सर्विलांस को साथ लेकर सुराग तलाशने के निर्देश दिए। जांच के दौरान पुलिस टीमों ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी व मैनुअल साक्ष्य जुटाए। इसके आधार पर 22 सितंबर को टीम ने झांसी से एक नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में किशोर ने कबूल किया कि वह झांसी का रहने वाला है। अयोध्या दर्शन के लिए आया था। रेलवे स्टेशन पर उसकी मुलाकात संगम लाल से हुई। रिक्शा चालक उसे देर रात सुनसान जगह ले गया और अप्राकृतिक संबंध बनाने का दबाव डाला। विरोध करने पर आरोपी ने गमछे से उसका गला दबाकर हत्या कर दी। पर्स झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया।