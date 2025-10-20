“मेरी गलती बस किस्मत की थी’ फांसी से पहले नाजिया का भावुक संदेश, ये वीडियो आपको रुला देगा

मृतका की फाइल फोटो वीडियो स्क्रीनशॉट सोर्स पत्रिका
गोंडा जिले के न्यू इंदिरा नगर आवास कॉलोनी निवासी मोहम्मद उस्मान की बेटी नाजिया ने दहेज उत्पीड़न से तंग आकर फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष और पति उस पर दो लाख रुपये और बुलेट मोटरसाइकिल लाने का दबाव बना रहे थे।
गोंडा जिले में न्यू इंदिरा नगर आवास कॉलोनी निवासी मोहम्मद उस्मान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने अपनी बेटी नाजिया की शादी वर्ष 2022 में स्माइल शेख पुत्र हज़रत अली शेख निवासी बांसी तेडिया बाजार, जिला सिद्धार्थनगर (वर्तमान में मुंबई, कुर्ला घास कम्पाउंड जरिमरी) के साथ की थी। शादी के कुछ ही समय बाद से नाजिया के ससुराल वाले और उसका पति बुलेट मोटरसाइकिल व दो लाख रुपये की अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर वे नाजिया के साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना करने लगे। मोहम्मद उस्मान का कहना है कि उनका दामाद नाजिया को आए दिन तलाक देने की धमकी देता था। लगातार उत्पीड़न से परेशान होकर नाजिया ने 20 अक्तूबर 2025 की सुबह करीब 9 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया। मोहम्मद उस्मान ने पुलिस से घटना का संज्ञान लेकर पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।
मैं नाजिया इस्माइल शेख हूं। मुझसे कोई गलती नहीं हुई। फिर भी मेरा पति मुझे तलाक देना चाहता है। वजह सिर्फ इतनी है कि मेरा भाई कभी उससे एक मोबाइल लेकर आया था। अब वह मोबाइल के पैसे की मांग कर रहा है। उसे लगता है, कि मैं अपने मायके वालों का पक्ष ले रही हूं। इसी बात से नाराज होकर वह तलाक देने पर अड़ा हुआ है।
मैं तलाक नहीं चाहती। मैं अपनी पूरी जिंदगी एक ही आदमी के साथ बिताना चाहती हूं। मैं किसी भी हालत में यह रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती। भले अपनी जान ही क्यों न चली जाए। मेरी सिर्फ यही आखिरी विनती है कि मेरे जाने के बाद कोई किसी को परेशान न करे। मेरे बच्चे की हिफाजत की जाए। उसे अच्छी परवरिश और शिक्षा दी जाए।
मैंने अपने रिश्ते को बचाने की हरसंभव कोशिश की। लेकिन असफल रही। मेरा पति मुझे छोड़ने के फैसले पर अडिग है। मैं किसी को दर्द नहीं देना चाहती। इसलिए यह कदम उठा रही हूं। इस घटना के लिए मेरे मम्मी-पापा, भाई या बहन जिम्मेदार नहीं हैं। गलती बस मेरे किस्मत की है। शायद यही लिखा था मेरे नसीब में। मैंने हमेशा अपने पति से मोहब्बत की है। करती हूं और हमेशा करती रहूंगी। मैं उनके साथ और अपने बच्चे के साथ रहना चाहती थी। लेकिन अब यह संभव नहीं दिख रहा। मेरा बच्चा ही मेरी दुनिया है। उसे मैं कभी किसी को देना नहीं चाहती।
मैंने देखा है कि जिन औरतों की एक ही शादी होती है। समाज में उनकी इज्जत रहती है। लेकिन जिनकी दो या ज्यादा शादियां होती हैं। उन्हें लोग सम्मान नहीं देते। मैं एक की होकर रहना चाहती हूं। दुआ करना कि मुझे जन्नत नसीब हो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। वीडियो संदेश रिकॉर्ड करने के बाद नाजिया ने कमरे में खुद को बंद कर फांसी लगा ली। पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति के खिलाफ प्रताड़ना का केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर कोतवाल विवेक त्रिवेदी ने बताया कि पुलिस जांच कर रही है और वीडियो साक्ष्य के रूप में लिया गया है।
