“मेरी गलती बस किस्मत की थी’ फांसी से पहले नाजिया का भावुक संदेश, ये वीडियो आपको रुला देगा

गोंडा जिले में न्यू इंदिरा नगर आवास कॉलोनी निवासी मोहम्मद उस्मान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने अपनी बेटी नाजिया की शादी वर्ष 2022 में स्माइल शेख पुत्र हज़रत अली शेख निवासी बांसी तेडिया बाजार, जिला सिद्धार्थनगर (वर्तमान में मुंबई, कुर्ला घास कम्पाउंड जरिमरी) के साथ की थी। शादी के कुछ ही समय बाद से नाजिया के ससुराल वाले और उसका पति बुलेट मोटरसाइकिल व दो लाख रुपये की अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर वे नाजिया के साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना करने लगे। मोहम्मद उस्मान का कहना है कि उनका दामाद नाजिया को आए दिन तलाक देने की धमकी देता था। लगातार उत्पीड़न से परेशान होकर नाजिया ने 20 अक्तूबर 2025 की सुबह करीब 9 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया। मोहम्मद उस्मान ने पुलिस से घटना का संज्ञान लेकर पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।