अयोध्या-गोरखपुर हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली को रोडवेज बस ने पीछे से मारी ठोकर, पलटी 10 श्रद्धालु घायल

बस्ती जिले से अयोध्या रामलला का दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली अयोध्या- गोरखपुर फोरलेन पर रोडवेज बस में पीछे से टक्कर मार दी। जिससे ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। दुर्घटना होते ही चीख पुकार मच गई।

ट्राली के नीचे फंसे लोगों को राहगीरों ने बाहर निकाला। घटना के सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष अभय सिंह और पुलिस कर्मियों ने हादसे में घायल दर्जनों लोगों को अयोध्या के राजा दशरथ मेडिकल कालेज में इलाज के लिए भर्ती कराया। घायलों में एक बुजुर्ग की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद मामूली तौर पर चोटिलो में कुछ घर वापस लौट गए। कुछ अयोध्या में घायलों के देखभाल के लिए मेडिकल कालेज चले गए। सभी घायलों को मौके से रवाना किए जाने के बाद पुलिस ने क्रेन के जरिए रोड पर पलटी ट्रैक्टर ट्राली को उठवाकर किनारे करवाते हुए फोरलेन पर आवागमन सामान्य कराया।