11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोंडा

अयोध्या-गोरखपुर हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली को रोडवेज बस ने पीछे से मारी ठोकर, पलटी 10 श्रद्धालु घायल

अयोध्या- गोरखपुर हाईवे पर गोंडा जिले के लालपुर फ्लावर के ढलान पर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली को रोडवेज बस ने पीछे से जबरदस्त होकर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर- ट्राली पलट गई। इस हादसे में 10 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए हैं।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Aug 11, 2025

Gonda
टक्कर के बाद पलटी ट्रैक्टर ट्राली फोटो सोर्स पत्रिका

अयोध्या-गोरखपुर फोरलेन पर लोलपुर फ्लाई ओवर के ढलान पर सोमवार को दोपहर बाद श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्राली को रोडवेज बस ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। कुछ देर के लिए फोरलेन पर जाम लग गया।

बस्ती जिले से अयोध्या रामलला का दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली अयोध्या- गोरखपुर फोरलेन पर रोडवेज बस में पीछे से टक्कर मार दी। जिससे ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। दुर्घटना होते ही चीख पुकार मच गई।
ट्राली के नीचे फंसे लोगों को राहगीरों ने बाहर निकाला। घटना के सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष अभय सिंह और पुलिस कर्मियों ने हादसे में घायल दर्जनों लोगों को अयोध्या के राजा दशरथ मेडिकल कालेज में इलाज के लिए भर्ती कराया। घायलों में एक बुजुर्ग की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद मामूली तौर पर चोटिलो में कुछ घर वापस लौट गए। कुछ अयोध्या में घायलों के देखभाल के लिए मेडिकल कालेज चले गए। सभी घायलों को मौके से रवाना किए जाने के बाद पुलिस ने क्रेन के जरिए रोड पर पलटी ट्रैक्टर ट्राली को उठवाकर किनारे करवाते हुए फोरलेन पर आवागमन सामान्य कराया।

ये भी पढ़ें

Sultanpur News: अयोध्या एंटी करप्शन की टीम ने 10 हजार की रिश्वत लेते दरोगा को रंगे हाथों किया गिरफ्तार
सुल्तानपुर
Sultanpur News

बस्ती से अयोध्या रामलला का दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु

ट्राली पर सवार पच्चीस से अधिक श्रद्धालु जिनमें बच्चे महिलाएं और पुरुष शामिल थे सभी अयोध्या धाम के लिए सुबह ग्यारह बजे के आसपास गांव से निकले थे। बस्ती जिले के वाल्टर गंज थानाक्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव के रहने वाले सभी लोग सरयू स्नान के पश्चात हनुमान गढ़ी और राम मन्दिर का दर्शन करने जा रहे थे। हादसे के समय तेज बारिश हो रही थी। फ्लाई ओवर के ढलान पर बस की स्पीड भी तेज थी। जिसके चलते बस अनियंत्रित होकर ट्राली से टकरा गई। गनमीत रही की श्रद्धालुओ में कोई भी ट्राली के डाला के नीचे नहीं आया। जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

थानाध्यक्ष बोले- सभी घायलों का इलाज चल रहा

हादसे में गम्भीर रूप से घायल राम शरण 55 पुत्र छवि लाल के आलावा अन्य घायलो में योगेंद्र 38 और उनकी पत्नी नीलम 35 बेटा विवेक 3 , धर्मेंद्र 35 और उनकी पत्नी पुष्पा देवी 33, मीरा देवी 35 पत्नी राकेश समीक्षा 10 पुत्री राकेश, रामकेश 16 पुत्र रामधनी, सत्येन्द्र 16 पुत्र जिलाजीत के नाम है। अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कालेज में घायलों से मुलाकात के बाद थानाध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि सभी घायल का इलाज चल रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Aug 2025 10:38 pm

Published on:

11 Aug 2025 10:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / अयोध्या-गोरखपुर हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली को रोडवेज बस ने पीछे से मारी ठोकर, पलटी 10 श्रद्धालु घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.