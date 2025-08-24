Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

बेटी के जन्मदिन पर 11 कन्याओं को लेंगे गोद, उठाएंगे शिक्षा से लेकर शादी तक की जिम्मेदारी

एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अपने बेटी के जन्मदिन पर एक प्रेरणादायक पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं। जन्मदिन के अवसर पर वह 11 कन्याओं को गोद लेंगे। उनके शिक्षा से लेकर शादी तक का पूरा खर्च उठाएंगे।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Aug 24, 2025

Gonda
अनिल सिंह फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले में युवा सोच संगठन के संस्थापक अनिल सिंह भदौरिया बीते 8 वर्षों से शहर में कोई गरीब भूखा न सो जाए। इसके लिए वह भोजन का पैकेट रात में लेकर गाड़ी से निकलते हैं। फिर मजदूरों के अड्डे पर पहुंचकर उन्हें भोजन खिलाते हैं। इसके साथ ही ठंड के सीजन में कंबल से लेकर कपड़े तक की व्यवस्था करते हैं। अब कुछ अलग करने के लिए वह अपनी बेटी के जन्मदिन पर 11 कन्याओं को गोद लेंगे। उनके शिक्षा से लेकर शादी तक का पूरा खर्च उठाएंगे।

गोण्डा जिले में युवा सोच संगठन के संस्थापक ने एक अनोखी पहल करते हुए गरीब परिवारों की 11 बेटियों की पढ़ाई से लेकर उनकी शादी तक की जिम्मेदारी उठाने का संकल्प लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल सिंह भदौरिया ने उन गरीब बच्चियों की जिंदगी संवारने का बीड़ा उठाया है। जो आर्थिक तंगी के कारण अपने सपनों को अधूरा छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। पढ़ाई और हुनर होने के बावजूद जिनकी राहें पैसे की कमी रोक देती हैं। अब वही बेटियां युवा सोच संगठन की मदद से अपने भविष्य को नए पंख दे सकेंगी।

Kajriteej

प्रत्येक वर्ष कुछ नया सोच के साथ आगे बढ़ते

एक नर्सिंग कॉलेज में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अनिल सिंह भदौरिया ने घोषणा की कि आगामी 26 अगस्त को वह 11 कन्याओं को गोद लेंगे। इन बच्चियों की शिक्षा से लेकर शादी तक का पूरा खर्च संगठन करेगा। उन्होंने बताया कि वे पिछले आठ वर्षों से समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। हर साल कुछ नया करने की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं।

बेटी के जन्मदिवस को शिक्षा दान दिवस के रूप में मनाएंगे

इस बार उन्होंने बेटियों की शिक्षा और भविष्य को संवारने की पहल की है। खास बात यह है कि 26 अगस्त को उनकी बेटी का जन्मदिन भी है। उसी दिन यह संकल्प पूरा करके वे इसे बेटियों के लिए ‘शिक्षा दान दिवस’ के रूप में यादगार बनाएंगे। अनिल भदौरिया की यह पहल न केवल बेटियों के सपनों को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। बल्कि समाज में बेटियों की शिक्षा और सम्मान को बढ़ावा देने का एक मजबूत संदेश भी देगी।

Published on:

24 Aug 2025 08:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / बेटी के जन्मदिन पर 11 कन्याओं को लेंगे गोद, उठाएंगे शिक्षा से लेकर शादी तक की जिम्मेदारी

