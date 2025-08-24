बेटी के जन्मदिन पर 11 कन्याओं को लेंगे गोद, उठाएंगे शिक्षा से लेकर शादी तक की जिम्मेदारी

गोण्डा जिले में युवा सोच संगठन के संस्थापक ने एक अनोखी पहल करते हुए गरीब परिवारों की 11 बेटियों की पढ़ाई से लेकर उनकी शादी तक की जिम्मेदारी उठाने का संकल्प लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल सिंह भदौरिया ने उन गरीब बच्चियों की जिंदगी संवारने का बीड़ा उठाया है। जो आर्थिक तंगी के कारण अपने सपनों को अधूरा छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। पढ़ाई और हुनर होने के बावजूद जिनकी राहें पैसे की कमी रोक देती हैं। अब वही बेटियां युवा सोच संगठन की मदद से अपने भविष्य को नए पंख दे सकेंगी।