सरदार पटेल जयंती पर डीएम ने किया महिला स्वावलंबन का आह्वान, कहा– छोटे उद्योग बन सकते बड़े परिवर्तन का माध्यम

जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को एनआरएलएम (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के तहत समूह बनाकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं छोटे-छोटे उद्योगों से बड़ी आर्थिक सफलता हासिल कर सकती हैं। अयोध्या में महिला समूहों द्वारा पूजा सामग्री, मूर्तियां और फूलों की खेती से जुड़े उत्पाद तैयार कर बाजार में उतारे जा रहे हैं। जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। गोंडा में भी ऐसे उत्पादों की असीम संभावनाएं हैं।