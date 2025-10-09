PCS Exam 2025: 12 अक्टूबर को होगी पीसीएस परीक्षा, 18 केंद्रों पर 14,976 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, जाने पूरी डिटेल

PCS Exam 2025: गोंडा डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि परीक्षा संचालन के लिए कुल 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी के लिए 18 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 18 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इस परीक्षा में कुल 14,976 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक संपन्न होगी। डीएम ने सभी मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचकर पूर्व निरीक्षण कर लें। ताकि परीक्षा दिवस पर किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। उन्होंने कहा कि अनुशासन और निष्पक्षता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।