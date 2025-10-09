Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

PCS Exam 2025: 12 अक्टूबर को होगी पीसीएस परीक्षा, 18 केंद्रों पर 14,976 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, जाने पूरी डिटेल

PCS Exam 2025: गोंडा में 12 अक्टूबर को होने वाली पीसीएस (प्रारंभिक) परीक्षा-2025 की तैयारियों को लेकर डीएम प्रियंका निरंजन ने समीक्षा बैठक की। डीएम ने सभी अधिकारियों को परीक्षा को नकलविहीन, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। जिले में कुल 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

2 min read

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 09, 2025

Pcs exam 2025

पीसीएस परीक्षा तैयारी का समीक्षा करती डीएम फोटो सोर्स सूचना विभाग

PCS Exam 2025: गोंडा जिले में आगामी 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित होने वाली पीसीएस (प्रारंभिक) परीक्षा की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए डीएम प्रियंका निरंजन ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट कहा कि परीक्षा को शांतिपूर्ण, नकलविहीन और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

PCS Exam 2025: गोंडा डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि परीक्षा संचालन के लिए कुल 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी के लिए 18 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 18 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इस परीक्षा में कुल 14,976 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक संपन्न होगी। डीएम ने सभी मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचकर पूर्व निरीक्षण कर लें। ताकि परीक्षा दिवस पर किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। उन्होंने कहा कि अनुशासन और निष्पक्षता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।

डीएम ने तैयारियां की समीक्षा कर दिया निर्देश

डीएम ने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, पेयजल, बिजली, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रवेश पत्र जांच प्रक्रिया, वर्जित सामग्री की जांच और मेडिकल इमरजेंसी से निपटने की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की भीड़ या शोरगुल न हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सतर्क रहें।

लोक सेवा आयोग के निर्देशों का शत प्रतिशत पालन कराया जाए

डीएम ने जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक संसाधन, स्टाफ और सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध हों। साथ ही, लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए।

Published on:

09 Oct 2025 01:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / PCS Exam 2025: 12 अक्टूबर को होगी पीसीएस परीक्षा, 18 केंद्रों पर 14,976 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, जाने पूरी डिटेल

गोंडा

उत्तर प्रदेश

