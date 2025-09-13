गोंडा में पुलिस मुठभेड़, अपाचे गैंग के एक बदमाश को लगी गोली दूसरे को दौड़ाकर दबोचा

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र में नवाबगंज पुलिस एसओजी टीम और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अंकित सिंह नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी है। जिससे वह घायल हो गया है। उसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि उसके साथी को दौड़ाकर पकड़ लिया गया। पकड़े गए बदमाश अंकित सिंह और शिवम यादव कर्नलगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन दोनों ने विगत 8 दिनों में विभिन्न थाना क्षेत्र में छिनैती की घटना को अंजाम दिया था। जिस बदमाश को गोली लगी है। उसके खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्र में कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके कब्जे से पांच मोबाइल चोरी की प्लैटिना मोटरसाइकिल 20 हजार रुपये नगद बरामद किया है। मौके से एक अवैध तमंचा जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। इन दोनों बदमाशों के खिलाफ नवाबगंज पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।