गोंडा में पुलिस मुठभेड़, अपाचे गैंग के एक बदमाश को लगी गोली दूसरे को दौड़ाकर दबोचा

गोंडा पुलिस ने अपाचे मोटरसाइकिल से छिनैती की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। नवाबगंज के कटी तिराहा पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। जबकि उसका साथी गिरफ्तार कर लिया गया।
गोंडा जिले में लगातार हो रही छिनैती की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। शुक्रवार रात नवाबगंज थाना क्षेत्र के कटी तिराहा पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाश अंकित सिंह के दाहिने पैर में गोली लग गई। जबकि दूसरा आरोपी शिवम यादव पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल, तीन मोबाइल फोन,20 हजार नगदी और एक अवैध तमंचा बरामद किया है। दोनों बदमाश मोतीगंज, नगर कोतवाली और नवाबगंज क्षेत्र में कई घटनाओं को अंजाम दे चुके थे।
पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र में नवाबगंज पुलिस एसओजी टीम और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अंकित सिंह नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी है। जिससे वह घायल हो गया है। उसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि उसके साथी को दौड़ाकर पकड़ लिया गया। पकड़े गए बदमाश अंकित सिंह और शिवम यादव कर्नलगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन दोनों ने विगत 8 दिनों में विभिन्न थाना क्षेत्र में छिनैती की घटना को अंजाम दिया था। जिस बदमाश को गोली लगी है। उसके खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्र में कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके कब्जे से पांच मोबाइल चोरी की प्लैटिना मोटरसाइकिल 20 हजार रुपये नगद बरामद किया है। मौके से एक अवैध तमंचा जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। इन दोनों बदमाशों के खिलाफ नवाबगंज पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।