योगी की तारीफ, मायावती पर तंज… बृजभूषण शरण सिंह ने मचाई सियासी हलचल!

कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद ने कहा कि जब वह पहली बार सांसद बने थे, तब गोंडा जिले की स्थिति काफी पिछड़ी हुई थी। उन्होंने उस समय “स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा, हरा-भरा गोंडा” का नारा दिया था। अब उन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए “साक्षर देवीपाटन मंडल, स्वस्थ देवीपाटन मंडल, हरा-भरा देवीपाटन मंडल” का संकल्प लिया है और उसी दिशा में काम कर रहे हैं।

पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती की हालिया रैली पर कहा कि मायावती की रैली हमेशा की तरह उनके कैडर पर आधारित होती है। उनकी रैली से किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, “यह साफ है कि बसपा कार्यकर्ता अब भी मायावती के साथ हैं। रैली का भाजपा पर कोई असर नहीं पड़ेगा।