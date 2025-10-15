योगी की तारीफ, मायावती पर तंज… बृजभूषण शरण सिंह ने मचाई सियासी हलचल!

भाजपा नेता बृजभूषण सिंह फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा जिले के आर्यनगर स्थित एक महाविद्यालय में सोमवार को प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह रहे। इस अवसर पर रुपईडीह और पडरी कृपाल विकासखंड के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर छात्र-छात्राओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद ने कहा कि जब वह पहली बार सांसद बने थे, तब गोंडा जिले की स्थिति काफी पिछड़ी हुई थी। उन्होंने उस समय “स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा, हरा-भरा गोंडा” का नारा दिया था। अब उन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए “साक्षर देवीपाटन मंडल, स्वस्थ देवीपाटन मंडल, हरा-भरा देवीपाटन मंडल” का संकल्प लिया है और उसी दिशा में काम कर रहे हैं।
पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती की हालिया रैली पर कहा कि मायावती की रैली हमेशा की तरह उनके कैडर पर आधारित होती है। उनकी रैली से किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, “यह साफ है कि बसपा कार्यकर्ता अब भी मायावती के साथ हैं। रैली का भाजपा पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
योगी सरकार की तारीफ पर पूछे गए सवाल के जवाब में पूर्व सांसद ने कहा कि मायावती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ नहीं, बल्कि यह कहा था कि उनके शासनकाल में स्मारक पार्क की आय से रखरखाव की व्यवस्था बनी थी। जिसे योगी सरकार ने दोबारा लागू किया है।
इलेक्शन कमीशन द्वारा पर्दानशी महिलाओं की पहचान आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से कराने के फैसले पर उन्होंने कहा कि आयोग का निर्णय सही है। विपक्ष का विरोध केवल राजनीतिक कारणों से है।
गाजा में चल रहे संघर्ष पर उन्होंने कहा कि “शांति ही स्थायी समाधान है। आज नहीं तो कल सबको इसी रास्ते पर आना होगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के “भारत-पाकिस्तान एक साथ रहेंगे। वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बोले, “अगर पाकिस्तान कब्जे वाला कश्मीर भारत को लौटा दे, तो यह संभव भी हो सकता है।
बड़ी खबरेंView All
गोंडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग