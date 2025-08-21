प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना बुढ़ापे की लाठी, मिलेगा 3 हजार प्रतिमाह, जाने पूरी प्रक्रिया

यह योजना पूरी तरह स्वैच्छिक है। और अंशदायी पेंशन योजना है। जिसमें महिला और पुरुष दोनों किसान शामिल हो सकते हैं। यह विशेष रूप से लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। क्योंकि इन्हें अक्सर वृद्धावस्था में आय का स्थायी साधन नहीं मिल पाता। योजना के तहत जून 2025 तक 2.52 लाख से अधिक किसानों को योजना के अंतर्गत कार्ड जारी कर लाभान्वित किया जा चुका है। सरकार का लक्ष्य है। कि आने वाले समय में प्रदेश का हर पात्र किसान इस योजना से जुड़कर सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सके।