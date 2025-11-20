Patrika LogoSwitch to English

Public Holiday: सरकार ने अचानक बदली छुट्टी! अब 24 नहीं, 25 नवंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश

Public Holiday: प्रदेश सरकार ने 24 नवंबर की निर्धारित छुट्टी बदलकर 25 नवंबर कर दी है। नए आदेश के अनुसार मंगलवार को स्कूल-कॉलेज और सरकारी कार्यालय पूरी तरह बंद रहेंगे।

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Nov 20, 2025

Public Holiday

फाइल फोटो पत्रिका

Public Holiday: उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस पर पड़ने वाली छुट्टी की तारीख में बदलाव कर दिया है। पहले 24 नवंबर को होने वाला अवकाश अब 25 नवंबर को होगा। इस फैसले से स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव आ गया है।

उत्तर प्रदेश में इस वर्ष गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस पर घोषित अवकाश की तारीख बदल दी गई है। पहले यह छुट्टी 24 नवंबर, सोमवार को तय थी। लेकिन सरकार ने इसे संशोधित करते हुए 25 नवंबर, मंगलवार को लागू करने की घोषणा कर दी है। प्रमुख सचिव मनीष चौहान द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि परंपरागत रूप से इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है। हालांकि इस बार राजकीय स्तर पर इसे एक दिन बाद शिफ्ट किया गया है। आदेश के अनुसार 25 नवंबर को सभी सरकारी दफ्तरों, शैक्षिक संस्थानों, कॉलेजों और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखा जाएगा।

अब 24 की जगह 25 नवंबर को होगा सार्वजनिक अवकाश

इस बदलाव ने कर्मचारियों और विद्यार्थियों की उम्मीदों पर असर डाला है। दरअसल, 23 नवंबर रविवार की साप्ताहिक छुट्टी होती है। यदि 24 नवंबर को भी अवकाश रहता, तो लोगों को लगातार दो दिन आराम का मौका मिल सकता था। जिससे स्कूल-कॉलेज के छात्रों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक सभी को राहत मिलती। कई लोग पहले से 23 और 24 नवंबर को मिलाकर छोटी छुट्टी की उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन तारीख में बदलाव के कारण यह संभव नहीं हो पाया। सरकारी फैसले के बाद अब 25 नवंबर को ही पूर्ण अवकाश रहेगा। हालांकि छुट्टी एक दिन आगे बढ़ाई गई है। पर लोगों को लगातार दो दिन का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके बावजूद राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि संशोधित तारीख के अनुसार सभी संस्थान मंगलवार को पूरी तरह बंद रहेंगे।

