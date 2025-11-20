Public Holiday: सरकार ने अचानक बदली छुट्टी! अब 24 नहीं, 25 नवंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश

इस बदलाव ने कर्मचारियों और विद्यार्थियों की उम्मीदों पर असर डाला है। दरअसल, 23 नवंबर रविवार की साप्ताहिक छुट्टी होती है। यदि 24 नवंबर को भी अवकाश रहता, तो लोगों को लगातार दो दिन आराम का मौका मिल सकता था। जिससे स्कूल-कॉलेज के छात्रों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक सभी को राहत मिलती। कई लोग पहले से 23 और 24 नवंबर को मिलाकर छोटी छुट्टी की उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन तारीख में बदलाव के कारण यह संभव नहीं हो पाया। सरकारी फैसले के बाद अब 25 नवंबर को ही पूर्ण अवकाश रहेगा। हालांकि छुट्टी एक दिन आगे बढ़ाई गई है। पर लोगों को लगातार दो दिन का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके बावजूद राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि संशोधित तारीख के अनुसार सभी संस्थान मंगलवार को पूरी तरह बंद रहेंगे।