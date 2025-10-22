रिश्ते हुए शर्मसार: बेटे ने सिलबट्टे से कूचकर मां की हत्या कर दी, वजह जानकर सन्न रह गए लोग

घर पर जांच करती पुलिस फोटो सोर्स पत्रिका
यूपी के गोंडा जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है। नगर कोतवाली क्षेत्र के बभनी कानूनगो गांव में एक बेटे ने मामूली विवाद के चलते अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी। मां-बेटे के बीच यह विवाद सरकारी नौकरी और संपत्ति के बंटवारे को लेकर चल रहा था।
जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले आरोपी संदीप वाल्मीकि ने मंगलवार देर रात अपनी 60 वर्षीय मां कांति देवी की सिर कुचलकर हत्या कर दी। वारदात में उसने घर में रखे लोढ़े (सिलबट्टे) का इस्तेमाल किया। घटना की सूचना मिलती मोहल्ले में सनसनी फैल गई।
सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस, एएसपी पूर्वी मनोज कुमार रावत, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। आरोपी संदीप को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर रही है।
जांच में सामने आया है कि मृतका कांति देवी के पति नगर पालिका में सफाई कर्मी थे। जिनका निधन लगभग चार वर्ष पहले हुआ था। उनकी मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी छोटे बेटे सूरज वाल्मीकि को मिल गई थी। इसी बात से नाराज संदीप आए दिन घर में झगड़ा करता था।
मंगलवार रात भी संदीप नशे की हालत में घर पहुंचा। मां से बहस करने लगा। बात बढ़ने पर उसने गुस्से में लोढ़े से सिर पर वार कर दिया, जिससे कांति देवी की मौके पर ही मौत हो गई।
अपर पुलिस अधीक्षक मनोज रावत ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
गोंडा
उत्तर प्रदेश
