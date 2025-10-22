रिश्ते हुए शर्मसार: बेटे ने सिलबट्टे से कूचकर मां की हत्या कर दी, वजह जानकर सन्न रह गए लोग

जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले आरोपी संदीप वाल्मीकि ने मंगलवार देर रात अपनी 60 वर्षीय मां कांति देवी की सिर कुचलकर हत्या कर दी। वारदात में उसने घर में रखे लोढ़े (सिलबट्टे) का इस्तेमाल किया। घटना की सूचना मिलती मोहल्ले में सनसनी फैल गई।

सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस, एएसपी पूर्वी मनोज कुमार रावत, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। आरोपी संदीप को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर रही है।