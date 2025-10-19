Patrika LogoSwitch to English

रिश्ते हुए कलंकित छोटे भाई ने बड़े भाई की डंडे से पीट-पीट कर दी हत्या, मां ने दर्ज कराया मुकदमा

गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के कटरा गांव में आपसी विवाद के दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई को डंडे से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के वक्त घर में कोई और मौजूद नहीं था। मां के लौटने पर बेटे का शव देखकर वह बेसुध हो गईं। पुलिस ने आरोपी भाई के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

less than 1 minute read

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 19, 2025

Gonda

घटना के बाद गांव में पसरा मातम

गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के कटरा गांव में शनिवार देर रात रिश्तों को कलंकित कर देने वाली वारदात ने सभी को झकझोर दिया। मामूली कहासुनी में छोटे भाई ने बड़े भाई की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई।

गोंडा जिले के कटरा के रहने वाले अलगू चौहान (45) और उनका छोटा भाई जगन चौहान शनिवार रात करीब 11 से 12 बजे के बीच किसी बात को लेकर आपस में उलझ पड़े। देखते-देखते विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर जगन ने लकड़ी की फंटी उठाई और बड़े भाई के सिर पर जोरदार वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से अलगू मौके पर ही गिर पड़े। जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उनकी सांसें थम चुकी थीं। घटना के समय घर में अन्य कोई सदस्य मौजूद नहीं था। मृतक की मां अंदेशा कुमारी उस समय कटरा कुटी धाम मंदिर में श्रीराम कथा सुनने गई थीं। घटना की जानकारी मिलते ही वह घर पहुंचीं। तो बेटे का शव देखकर बेसुध हो गईं। पुलिस ने मृतक की मां अंदेशा कुमारी की तहरीर पर आरोपी छोटे भाई जगन चौहान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।

थानाध्यक्ष बोले- गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे

थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा है। लोग अविश्वास में हैं कि आपसी विवाद में एक भाई ने दूसरे की जान ले ली। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों भाइयों के बीच पहले कभी इतना गंभीर झगड़ा नहीं हुआ था। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर रही है।

Published on:

19 Oct 2025 05:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / रिश्ते हुए कलंकित छोटे भाई ने बड़े भाई की डंडे से पीट-पीट कर दी हत्या, मां ने दर्ज कराया मुकदमा

