रिश्ते हुए कलंकित छोटे भाई ने बड़े भाई की डंडे से पीट-पीट कर दी हत्या, मां ने दर्ज कराया मुकदमा

गोंडा जिले के कटरा के रहने वाले अलगू चौहान (45) और उनका छोटा भाई जगन चौहान शनिवार रात करीब 11 से 12 बजे के बीच किसी बात को लेकर आपस में उलझ पड़े। देखते-देखते विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर जगन ने लकड़ी की फंटी उठाई और बड़े भाई के सिर पर जोरदार वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से अलगू मौके पर ही गिर पड़े। जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उनकी सांसें थम चुकी थीं। घटना के समय घर में अन्य कोई सदस्य मौजूद नहीं था। मृतक की मां अंदेशा कुमारी उस समय कटरा कुटी धाम मंदिर में श्रीराम कथा सुनने गई थीं। घटना की जानकारी मिलते ही वह घर पहुंचीं। तो बेटे का शव देखकर बेसुध हो गईं। पुलिस ने मृतक की मां अंदेशा कुमारी की तहरीर पर आरोपी छोटे भाई जगन चौहान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।